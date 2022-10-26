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НОВОСТИ

ВИА было переизбрано в Исполнительный совет OANA на срок 2022-2025 гг.

На рабочем заседании 25 октября Генеральная ассамблея OANA избрала Исполнительный совет OANA в составе 13 информационных агентств. ВИА переизбрано в исполнительный совет OANA на срок 2022-2025 гг.
  Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг (справа) во главе вьетнамской делегации на 18-й Генеральной ассамблее OANA. Фото: ВИА  
25 октября в столице Ирана Тегеране 18-я Генеральная ассамблея Организации Азиатско-Тихоокеанских информационных агентств (OANA 18) закрылась, избрав информационное агентство IRNA (Иран) президентом OANA на срок 2022-2025 гг. и приняв Тегеранскую декларацию.

На рабочем заседании 25 октября Генеральная ассамблея OANA избрала Исполнительный совет OANA в составе 13 информационных агентств. ВИА избрано в исполнительный совет OANA на срок 2022-2025 гг. Информационные агентства Yonhap (Корея), ТАСС (Россия), Azertac (Аджербайджан), Xinhua (Китай) и AA (Турция) были избраны вице-президентами OANA. Члены OANA единогласно утвердили Протокол 49-го заседания исполнительного совета OANA, Устав OANA (с поправками) и выбрали информационное агентство ТАСС организатором 19-й Генеральной Ассамблеи OANA в 2025 году.

Информационные агентства-члены OANA приняли Тегеранскую декларацию, подчеркивающую инновационные решения, которые информационные агентства внедряли во время и после пандемии COVID-19, продемонстрировав приверженность членов OANA укреплению сотрудничества в борьбе с фейковыми новостями и общественного доверия к основным информационным продуктам.

После заключительного заседания OANA 18 провела 50-ю конференцию под руководством нового президента OANA, генерального директора IRNA д-ра Али Надери. Члены Исполнительного комитета избрали г-на Мансура Фалсафи из IRNA Генеральным секретарем OANA на срок 2022-2025 гг., и согласились провести 51-е заседание Исполнительного комитета OANA в Турции по просьбе турецкого агентства Anadolu (AA).

В рамках 18-й крупнейшей многосторонней конференции СМИ в регионе были вручены премии OANA «За выдающиеся достижения в области качества СМИ» агентству АА (Турция) за экологический информационный продукт о «зеленой» окружающей среде и ТАСС (Российская Федерация) за систему управления активами цифровых данных.

В рамках участия в 18-й Генеральной ассамблее OANA генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг провела встречу с генеральным директором ТАСС Сергеем Михайловым, генеральным директором информационного агентства БТА (Болгария) Кириллом Вылчевым для обсуждения планов профессионального сотрудничества в ближайшем будущем.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг также встретилась с послом Вьетнама в Иране Лыонг Куок Хи, чтобы обсудить вьетнамско-иранские отношения в целом и сотрудничество между ВИА и информационным агентством IRNA в частности.

ВИА

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