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ВИА активно продвигает свою роль постоянного агентства 9-й Национальной премии в сфере внешнего информирования
Доан Тхи Тует Ньюнг отметила, что девятая Премия проходит в период, когда после пандемии COVID-19 в стране вновь оживилась важная политическая, дипломатическая и культурная деятельность, что является ценным источником творчества работников в сфере внешнего информирования.
Таким образом, можно отметить самые видные события, такие как визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай, избрание Вьетнама членом Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 годов, празднование 50-летия подписания Парижского соглашения и 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и другими странами, взаимные визиты высших руководителей Вьетнама и многих других стран...
В Оргкомитет поступило 1.456 заявок на получение Премии, что на 30% больше, чем в предыдущие разы. Возросло количество работ в разных категориях, что свидетельствует о растущей привлекательности данного мероприятия.
Работы иностранцев, присланные на Премию, в основном посвящены анализу внешней политики Вьетнама, роли и положению Вьетнама на международной арене, ситуации социально-экономического развития, деятельности по народной дипломатии, и показывают глубокое понимание и привязанность к стране и народу Вьетнама, способствуя созданию положительного информационного потока международного общественного мнения о Вьетнаме.
Как главное национальное агентство в сфере внешнего информирования, ВИА в настоящее время имеет 15 подразделений, отвечающих за информацию для внешней аудитории, и сеть 30 зарубежных корпунктов, самую большую среди вьетнамских агентств прессы. Помимо активного участия в Премии, подразделения также прилагают усилия по пропаганде и продвижению Премии среди аудитории в стране и за рубежом на многих языках и на многих различных платформах.
Можно утверждать, что указанные новшества в организационной работе являются важными факторами, способствующими успеху 9-й Национальной премии внешнего информирования.