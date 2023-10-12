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ВИА активно продвигает свою роль постоянного агентства 9-й Национальной премии в сфере внешнего информирования

ВИА выступает постоянным агентством 9-й Национальной премии в области внешнего информирования 2023 года.
  Заместитель генерального директора Вьетнамского агентства новостей Доан Тхи Тует Ньюнг дала интервью прессе. Фото: ВИА  
Накануне церемонии награждения вечером 12 октября заместитель генерального директора ВИА Доан Тхи Тует Ньюнг, постоянный заместитель председателя Совета премии, дала интервью прессе.

Доан Тхи Тует Ньюнг отметила, что девятая Премия проходит в период, когда после пандемии COVID-19 в стране вновь оживилась важная политическая, дипломатическая и культурная деятельность, что является ценным источником творчества работников в сфере внешнего информирования.

Таким образом, можно отметить самые видные события, такие как визит Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в Китай, избрание Вьетнама членом Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 годов, празднование 50-летия подписания Парижского соглашения и 50-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и другими странами, взаимные визиты высших руководителей Вьетнама и многих других стран...

В Оргкомитет поступило 1.456 заявок на получение Премии, что на 30% больше, чем в предыдущие разы. Возросло количество работ в разных категориях, что свидетельствует о растущей привлекательности данного мероприятия.

Работы иностранцев, присланные на Премию, в основном посвящены анализу внешней политики Вьетнама, роли и положению Вьетнама на международной арене, ситуации социально-экономического развития, деятельности по народной дипломатии, и показывают глубокое понимание и привязанность к стране и народу Вьетнама, способствуя созданию положительного информационного потока международного общественного мнения о Вьетнаме.

Как главное национальное агентство в сфере внешнего информирования, ВИА в настоящее время имеет 15 подразделений, отвечающих за информацию для внешней аудитории, и сеть 30 зарубежных корпунктов, самую большую среди вьетнамских агентств прессы. Помимо активного участия в Премии, подразделения также прилагают усилия по пропаганде и продвижению Премии среди аудитории в стране и за рубежом на многих языках и на многих различных платформах.

Можно утверждать, что указанные новшества в организационной работе являются важными факторами, способствующими успеху 9-й Национальной премии внешнего информирования.

ВИА/ИЖВ

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