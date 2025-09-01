НОВОСТИ
Вечные ценности Декларации независимости и духа 2 сентября 1945 года
До Августовской революции страна была разделена, и народ страдал под двойным гнётом японских фашистов и французских колонизаторов. Повсюду свирепствовал голод, жизнь людей была разорена. Однако благодаря мудрому руководству Партии и Президента Хо Ши Мина революционное движение объединило силы всех классов и социальных слоёв, совершив чудесную революцию, вернувшую стране независимость.
2 сентября 1945 года более полумиллиона людей со всех районов страны собрались на площади Бадинь, размахивая красными флагами с золотыми звёздами и громко восклицая слово «Независимость!». Это стало символом великого национального единства и уроком, пронесённым через все исторические этапы. С этого знаменательного дня нация вступила в новую эпоху - эпоху независимости и свободы. Впервые в современной истории вьетнамский народ действительно стал хозяином своей судьбы, самостоятельно создав власть у народа, во имя народа и для народа.
Лишь через несколько дней после провозглашения Декларации независимости войска Гоминьдана вошли на Север, британские силы - на Юг, а французские колонизаторы отчаянно пытались найти способ вернуться. В столь шаткой обстановке дух 2 сентября помог народу по всей стране сохранить решимость, стойко выдержать испытания и быть готовыми к долгим и тяжёлым годам сопротивления.
Жизнестойкость духа 2 сентября 1945 года не остановилась в тот исторический момент, а продолжает сиять на всём пути нации. В годы сопротивления французским колонизаторам и американским империалистам это был непоколебимый решительный настрой сражаться до конца ради защиты независимости. В процессе обновления и международной интеграции - это твёрдая приверженность сохранению независимости и самостоятельности, одновременно гибкость и творческий подход в использовании возможностей для развития. В современной жизни этот дух проявляется в воле к самоопоре и самосовершенствованию, в раскрытии внутренних ресурсов страны, соединённых со стремлением построить процветающий и счастливый Вьетнам для всего народа.
Вечные ценности в деле строительства и защиты Отечества
Ровно 80 лет прошло с того дня, когда Президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, и наша страна пережила множество исторических этапов с немалыми взлётами и падениями. Однако основные ценности Декларации и дух 2 сентября 1945 года по-прежнему сохраняют свою силу, становясь факелом, освещающим все направления и политику Партии и Государства в деле строительства и защиты Отечества.
С самого основания страны Декларация утвердила неизменный принцип: независимость и свобода являются священными правами вьетнамского народа. Этот принцип стал основой внешней политики Партии - политики независимости, многосторонности и диверсификации международных отношений, одновременно обеспечивающей суверенитет и заручающейся поддержкой мирового сообщества. В условиях глобализации философия «твёрдость в принципах, гибкость в действиях» помогла Вьетнаму отстаивать национальные интересы на фоне непредсказуемых колебаний. Эта философия также воплощается в экономическом развитии, сочетая самодостаточность и устойчивость с глубокой интеграцией для использования возможностей роста.
Дух решимости «сохранять право на свободу и независимость», отражённый в Декларации независимости, также является красной нитью всей стратегии национальной обороны Вьетнама. Политика всенародной обороны, позиция народной безопасности и сочетание национальной силы с силой эпохи исходят из воли защищать завоевания революции 1945 года. На этой основе Вьетнам решительно отстаивает свой суверенитет и территориальную целостность, одновременно стремясь решать споры мирными средствами в соответствии с международным правом, тем самым демонстрируя стойкость и мудрость миролюбивой нации.
Декларация независимости также заложила основу демократического строя, ориентированного на человека. В ней утверждаются право на жизнь, свободу и стремление к счастью, что стало базой для Конституции и законодательства Вьетнама в утверждении центральной роли народа в социально-политической жизни. Все социально-экономические политики направлены на повышение материального и духовного уровня жизни народа, а также на гарантирование прав человека и гражданина в соответствии с международными стандартами.
Вечная ценность Декларации независимости также заключается в стремлении подняться и стать вровень с великими державами мира. В процессе обновления этот дух выражается в активной международной экономической интеграции Вьетнама, его энергичном участии в региональных и глобальных организациях, во внесении вклада в поддержание мира, противостояние изменению климата и продвижение устойчивого развития. Сегодняшнее стремление к процветанию и счастью является продолжением устремления 1945 года к независимости и свободе, образуя живую связь прошлого, настоящего и будущего нации.
Можно с уверенностью сказать, что Декларация независимости является бессмертным гимном вьетнамского народа, клятвой верности Родине, народу и миролюбивым друзьям во всём мире. И дух 2 сентября был, есть и навсегда останется неиссякаемым источником силы, позволяющим Вьетнаму преодолевать все трудности и уверенно идти по пути построения могучей и процветающей страны.