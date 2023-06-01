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Вечер открытия Международного фестиваля фейерверков в Дананге
Вечер открытия DIFF 2023 состоится вечером 2 июня под названием «Мир для человечества» представлением Вьетнама и Финляндии.
Сразу после объявления расписания соревнований зажигает вечер открытия DIFF выступление действующего чемпиона 2019 года — финской команды фейерверков Joho Pyro Professional Fireworks.
Впервые приняв участие в 2019 году и эффектно заняв первое место, финская команда показала себя невероятно креативной и взрывной. С чрезвычайно характерным стилем рок-музыки каждое выступление Joho Pyro зовораживает публику. На вечере открытия конкурса «Запуская сердце» JoHo Pyro уверенно привносит неожиданные элементы, оправдал ожидания публики.
«На DIFF 2023 мы хотим показать динамичное и эмоциональное выступление. Начиная с темы пробуждения сердца с запоминающейся мелодией, мы дарим глубокие эмоции с песней «Слушай свое сердце», за которыми следуют радостные мелодии, призывающие к солидарности, песни «Круг жизни» - саундтрек к мультику Король Льву и заканчиваем призывом к силе солидарности и совместному выражению миру любовь", - Йохан Холландер, капитан команды Joho Pyro Professional Fireworks раскрыл выступление команды в ночь на 2 июня.
В то время как Финляндия решила говорить о сильных эмоциях и любви в новых условиях, команда – хоязева конкурса расскажет историю мира и дружбы через тему «Дананг — тон мира».
Фейерверк вьетнамской команды продолжительностью 20 минут 25 секунд разбит на 3 части. Первая часть представляет собой сочетание музыки, цветов и огней фейерверков, мягко пробуждающих эмоции зрителей.
Во второй части будет использована яркая музыка в сочетании с эффектами фейерверка, описывающая восхождение жителей Дананга на преодоление трудностей после пандемии.
Третья основная часть "Мирный тембр" объединит взрывную современную музыку и пошлет послание о пожелании мира, стабильности и счастья.
Чан Ван Хунг, руководитель технической группы вьетнамской команды фейерверков, сказал: "Команда будет использовать около 4.500 фейерверков всех видов, более 128 различных цветовых эффектов и не использует специальные конструкции, а только комбинирует музыку и красивые, уникальные эффекты в своем выступлении».
Гости и жители Дананга не только могут видеть мерцающий ночной город на романтической реке Хан, любоваться яркими фейерверками в небе Дананга, но и получают возможность насладиться специальной художественной программой в ночь открытия DIFF 2023.
В шоу принимают участие известные артисты, такие как певцы Хо Нгок Ха, Тунг Зыонг, и любимые молодые певцы, такие как Лам Бао Нгок и Ань Ту, которые представят зрителям красочную танцевальную и музыкальную вечеринку.
Хо Нгок Ха Среди исполнит хит «Потому что я», а Тунг Зыонг и Лам Бао Нгок поют в дуэте международные и вьетнамские музыкальные попурри. В программе также выступит театр Чынгвыонг в Дананге и зарубежные артисты из 25 стран мира из труппы Sun World Ba Na Hills.
Величественная и продуманная, традиционная и современная, церемония открытия «Мир для человечества» обещает стать впечатляющим открытием пятидневной серии фейерверков DIFF 2023, которая продлится до начала июля 2023 года и принесет множество сюрпризов и захватывающих моментов.
Программа будет транслироваться в прямом эфире на канале VTV1 с 20:10 2 июня 2023 года.
DIFF 2023 пройдет со 2 июня по 8 июля 2023 года с участием 8 команд по следующему графику: Команда Дананг - Вьетнам соревнуется в ночь открытия с Финляндией. Далее идут пары Канада — Франция (10 июня), Италия — Австралия (17 июня), Польша — Великобритания.