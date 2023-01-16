Весна на Родине 2023: Укрепление связей зарубежных вьетнамцев с Отечеством

Выступление в программе "Весна на Родине" . Фото: ВИА





Вечером 14 января в Ханое прошла программа «Весна на Родине» на тему «Страна веры и стремлений», в которой приняли участие более 3.000 делегатов, из которых 1.000 - вьетнамцы за границей.В кулуарах программы многие экспатрианты делились своими чувствами и радостью, наслаждаясь атмосферой традиционного национального Нового года; в то же время выразили надежды на социально-экономическое развитие страны в 2023 году и поделились намерениями внести свой вклад в то, чтобы в ближайшее время страна стала богаче и красивее.Нгуен Тхи Ким Тхоа, 1968 года рождения, польская экспатриантка, рассказала, что после более чем 26 лет в бизнесе и семейных делах, возвращаясь домой в суетливой атмосфере Тэт повсюду, ее сердце переполняло чувство счастья. В Польше в Лунный Новый год люди по-прежнему ходят на работу, а учащиеся как обычно ходят в школу.Атмосфера Лунного Нового года в основном выражается в приготовлении в каждой семье зеленых пирогов чынг, маринованного лука, супа из побегов бамбука, кокосовым джемом, украшениями из веток персика, деревьев кумквата... Однако атмосфера Тэт за границей все еще воспринимается неполной. Поэтому Нгуен Тхи Ким Тхоа скучает по атмосфере Вьетнама и ощущению воссоединения со своей семьей.Несмотря на многолетнее проживание вдали от дома, г-жа Ким Тхоа до сих пор живо помнит атмосферу 30-го дня Нового года из прошлого, когда вся семья воссоединилась, от всей души предлагала новогоднюю трапезу для поклонения предкам или собиралась у костра, чтобы приготовить горшочек с ароматным баньчынг.Семья г-жи Тхоа до сих пор сохраняет традиционную красоту вьетнамского Нового года, такую как разжигание благовоний предкам; посещение и поздравление с Новым годом родных; подарки для детей...Г-жа Ким Тхоа высоко оценила политику Партии и Государства в отношении зарубежного вьетнамского сообщества в последние годы; тем самым подтверждая, что зарубежное вьетнамское сообщество является неотъемлемой частью нации.Руководящие принципы и политики решают справедливые потребности проживающих за границей вьетнамцев, связанные с гражданством, в соответствии с положениями Конституции и законов Вьетнама.Будучи одним из зарубежных вьетнамцев, активно участвующих в мероприятиях в рамках программы «Весна на родине» в этом году, д-р Чан Хай Линь, председатель Вьетнамско-корейской ассоциации бизнеса и инвестиций, выразил свое впечатление встречами между руководителями Партии и Государства и зарубежными вьетнамцами, чтобы прислушиваться к мнениям, чувствам и чаяниям соотечественников.«Сталкиваясь со многими трудностями и вызовами, наши зарубежные вьетнамцы со всего мира, включая предпринимателей, бизнесменов, экспертов и интеллектуалов, всегда были связующим звеном между торговлей и экономической, культурной деятельностью, туризмом… создавая богатый источник денежных переводов, внося больше ресурсов партии и государству в социально-экономическое развитие, продвигая торговлю и инвестиции в ближайшее время», — сказал г-н Чан Хай Линь