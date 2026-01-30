Весенняя ярмарка - 2026: Тэт подстёгивает потребительский спрос

Помимо продвижения торговли, первая ярмарка «Славная весна» 2026 года, как ожидается, представит национальные, региональные и корпоративные бренды, будет стимулировать внутреннюю торговлю и межрегиональные связи, а также привлечёт прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и партнёрства с отечественными инвесторами.



Весенняя ярмарка - 2026 становится не просто традиционной торговой площадкой, а точкой притяжения потребления, культуры и туризма, предоставляя предприятиям возможность напрямую взаимодействовать с потребителями, тестировать продукцию и формировать рыночные стратегии уже в первом квартале.

Выступая в беседе с Вьетнамским информационным агентством (ВИА), директор компании Thanh Thuy Grape Garden Trading and Services Co. Ltd. Нгуен Тхи Зьем Хонг отметила, что ярмарка имеет очевидные преимущества по сравнению с Осенней ярмаркой 2025 года, особенно в части стимулирования потребления в период Тэта, расширения клиентской базы и создания раннего импульса роста на весь год.

Нгуен Тхи Зьем Хонг отметила, что на фоне покупок к празднику Тэт и спроса на весенние поездки Весенняя ярмарка привлекает большое внимание и проходит в оживлённой рыночной атмосфере. Недели вокруг Лунного Нового года обычно являются пиковым периодом внутреннего потребления, когда общий объём розничных продаж товаров и услуг нередко увеличивается по сравнению с соседними месяцами. В это время покупатели не только пополняют запасы товаров первой необходимости, но и охотнее приобретают более дорогостоящую продукцию, региональные деликатесы, товары программы OCOP, подарки к Тэту, а также изделия, связанные с культурной самобытностью, качеством и безопасностью.

Если Осенняя ярмарка в основном служит площадкой для подведения итогов и демонстрации результатов производственно-хозяйственной деятельности за год, то Весенняя ярмарка рассматривается как стартовый импульс, помогающий бизнесу с самого начала года набрать темп роста, уловить потребительские тренды и определить рыночные стратегии на весь год.

В то же время потребительские тенденции всё больше определяются опытом и эмоциями. Интеграция на ярмарке торговли, гастрономии и культурных пространств, посвящённых Тэту, помогает привлечь самых разных посетителей - местных жителей, внутренних туристов и иностранных путешественников. Это даёт предприятиям возможность уже в начале года формировать клиентскую базу, а также получать прямую обратную связь, чтобы более гибко корректировать дизайн, ценовую политику и подходы к рынку.

Говоря о целях участия, Зьем Хонг отметила, что её компания делает акцент на продвижении бренда через продукцию OCOP и местные деликатесы, особенно те, которые наиболее востребованы в пик потребления в начале года. Весенняя ярмарка рассматривается как идеальная площадка для продукции OCOP: она позволяет не только представить товары, но и активно вывести их в потребительский оборот, одновременно расширяя связи с системами дистрибуции и каналами продаж, связанными с туризмом.

Она выразила надежду, что Весенняя ярмарка – 2026 продолжит укреплять свою роль как площадки по продвижению торговли, усиливая связи между предприятиями, дистрибьюторами, туристическими агентствами и потребителями. В более долгосрочной перспективе ярмарку следует вывести на уровень пространства для налаживания связей в цепочках создания стоимости, поддерживая малые и средние предприятия и производителей продукции OCOP в более глубокой интеграции в экосистему потребления и туризма, тем самым внося вклад в устойчивое развитие внутреннего рынка.