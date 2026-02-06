Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Весенняя ярмарка 2026: соединяя рынки для продукции OCOP Вьетнама

Первая Весенняя ярмарка 2026 года, как ожидается, станет важным пространством торгового продвижения, способствующим соединению предприятий и кооперативов с потребителями и партнёрами как внутри страны, так и за рубежом, особенно в период празднования Тэта Биньнго 2026 года.
Первая Весенняя ярмарка 2026 года станет важным пространством торгового продвижения, способствующим соединению предприятий.

В условиях растущего спроса на продвижение и реализацию сельскохозяйственной продукции, особенно продукции OCOP (Программа «Одна община - один продукт»), Первая Весенняя ярмарка 2026 года, как ожидается, станет важным пространством торгового продвижения, способствующим соединению предприятий и кооперативов с потребителями и партнёрами как внутри страны, так и за рубежом, особенно в период празднования Тэта Биньнго 2026 года.

На полях ярмарки корреспондент ВИА побеседовал с заместителем директора Центра содействия продвижению сельскохозяйственной торговли Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Хоанг Ван Зы о тематической зоне «Вьетнамская сельхозпродукция - распространение весенних красок» и направлениях развития продвижения сельскохозяйственной торговли в предстоящий период.

Он отметил, что создание министерством тематической зоны на ярмарке имеет практическое значение, способствуя развитию продвижения сельскохозяйственной продукции в условиях растущего спроса на экологически чистые и устойчивые продукты. Эта зона служит не только пространством для демонстрации и презентации продукции, но и наглядно подтверждает роль Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды как государственного органа управления, координации и регулирования рынка в развитии агропродовольственной продукции, продукции OCOP и зелёной потребительской экономики. Она также является площадкой для представления достижений и передовых моделей, а также распространения идей зелёного сельского хозяйства, устойчивого потребления и экологической ответственности среди населения и партнёров.

По словам Хоанг Ван Зы, данная зона ориентирована на формирование крупного и профессионального специализированного пространства продвижения сельскохозяйственной продукции, объединяющего около 300 стендов предприятий, кооперативов, ремесленных деревень и организаций, действующих в сфере сельского хозяйства, переработки агро- и лесной продукции и экологических услуг. Потребители и партнёры получают возможность ознакомиться с широким спектром сельскохозяйственной продукции, региональных деликатесов, продукции OCOP, продукции с географическими указаниями, экологически чистых, безопасных и прослеживаемых продуктов, а также переработанных товаров и подарков к празднику Тэт. Пространство организовано научно и системно, обеспечивая удобство для торговых операций и наглядно демонстрируя приверженность принципам устойчивого развития.

Особое значение имеет то, что эта зона создаёт условия для прямого взаимодействия предприятий, кооперативов и субъектов OCOP с потребителями, дистрибьюторами и партнёрами, способствуя заключению контрактов и расширению рынков. Одновременно это даёт возможность производителям лучше понять новые потребительские тенденции, особенно спрос на экологически чистую продукцию, и соответствующим образом скорректировать свои производственные и бизнес-стратегии.

Говоря о перспективах, Хоанг Ван Зы отметил, что деятельность по продвижению сельскохозяйственной продукции будет развиваться в направлении профессионализации, устойчивости и тесной интеграции с цифровой трансформацией. Отрасль сельского хозяйства и охраны окружающей среды продолжит продвигать торговлю по всей цепочке создания стоимости, обеспечивая синхронную связь от производства и переработки до потребления, а также усиливать координацию с Министерством промышленности и торговли и местными органами власти для эффективной реализации национальных программ продвижения торговли. Это позволит не только поддерживать внутренний рынок, но и создать основу для расширения экспорта за счёт повышения качества продукции, соблюдения стандартов и обеспечения её прослеживаемости.

Уже в начале 2026 года Центр содействия торговле сельскохозяйственной продукцией организовал участие делегации из 30 предприятий в Международной выставке продуктов питания и напитков Gulfood Dubai 2026, где были представлены перспективные экспортные товары, включая чёрный перец, кешью, рис, морепродукты, переработанные фрукты и чай. В дальнейшем планируется продолжить участие во международных ярмарках для продвижения бренда вьетнамской сельхозпродукции и расширения рынков, особенно на Ближнем Востоке, где наблюдается высокий потребительский спрос.

Кроме того, продвижение сельскохозяйственной продукции будет тесно связано с цифровой трансформацией через сочетание традиционных мероприятий с платформами электронной торговли и цифровыми торговыми площадками. Это позволит расширить доступ к рынкам, сократить посреднические издержки, повысить прозрачность и укрепить доверие потребителей к сельскохозяйственной продукции, а также к экологически чистым, безопасным и устойчивым товарам.

В долгосрочной перспективе, по словам Хоанг Ван Зы, продвижение торговли направлено не только на реализацию продукции, но и на формирование бренда вьетнамской сельхозпродукции, продвижение образа современного, экологичного и устойчивого сельского хозяйства, а также на привлечение инвестиций, развитие крупномасштабного производства и эффективную реализацию целей строительства новой сельской местности, сокращения бедности и устойчивого развития.

