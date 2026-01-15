Весенняя ярмарка 2026: Новый мост для вьетнамско-индийского сотрудничества

В рамках серии мероприятий по торговому продвижению, приуроченных к Весенней ярмарке «Славная весна Вьетнама – 2026» (Vietnam Glorious Spring Fair 2026), Торговое представительство Вьетнама в Индии совместно с отраслевыми ассоциациями двух стран провело онлайн-семинар, направленный на установление деловых контактов и расширение сотрудничества в сферах текстиля и швейных изделий, кожевенно-обувной промышленности, деревообработки и мебели.

Пошив экспортной продукции в швейной компании «Тхайнгуен». (Фото: ВИА)

Семинар был организован с целью помочь индийскому бизнес-сообществу лучше понять масштабы, роль и потенциал Весенней ярмарки 2026 — одного из крупнейших мероприятий по торговому продвижению, проводимых под эгидой Правительства и Министерства промышленности и торговли Вьетнама, а также создать прямой канал взаимодействия между ассоциациями и предприятиями двух стран в стратегических цепочках поставок, которые в настоящее время переосмысливаются в Азии.



Выступая с вступительной речью, торговый советник Посольства Вьетнама в Индии Буй Чунг Тхыонг сообщил, что Весенняя ярмарка – 2026 пройдёт в Ханое с 4 по 8 февраля при участии более 30 провинций и городов, а также многочисленных центральных министерств и ведомств.



Он подчеркнул, что Вьетнам стремится привлечь индийские предприятия к более глубокому участию в цепочках создания стоимости — не только в качестве поставщиков или покупателей, но и как долгосрочных партнёров на всех этапах: от сырья и комплектующих до производства и экспорта готовой продукции на глобальные рынки.



На семинаре представитель Вьетнамской ассоциации текстиля и швейных изделий (VITAS) Май Нгуен отметила, что Вьетнам по-прежнему импортирует до 65% сырья и материалов, при этом Индия является важным источником хлопка, пряжи и синтетических материалов. По её словам, углубление сотрудничества с Индией позволит Вьетнаму снизить издержки на входе, диверсифицировать цепочки поставок и лучше соответствовать стандартам устойчивого развития мирового рынка.



В сфере кожевенно-обувной промышленности представитель Вьетнамской ассоциации кожи, обуви и сумок (LEFASO) До Ким Зянг сообщил, что экспортный оборот отрасли в 2025 году достиг около 29 млрд долларов США. Вьетнам обладает сильными позициями в производстве готовой продукции для глобальных брендов, тогда как Индия имеет значительные преимущества в кожевенном сырье, материалах и комплектующих. Эти взаимодополняющие преимущества создают прочную основу для более глубокого сотрудничества — от поставок сырья и производства до технологических инноваций.



Со стороны Индии генеральный секретарь Федерации текстильной промышленности Индии (CITI) Чандримa Чаттерджи подчеркнула, что Вьетнам и Индия являются двумя крупными производственными центрами Азии с взаимодополняющими структурами цепочек создания стоимости. Индия особенно заинтересована в расширении сотрудничества с Вьетнамом в сфере синтетических волокон (MMF), технического текстиля и устойчивых материалов.



В свою очередь председатель Совета по экспорту кожи и обуви Индии (CLE) Рамеш Кумар сообщил, что в 2024–2025 годах экспорт кожи и обуви из Индии во Вьетнам составил около 92 млн долларов США, однако потенциал расширения доли рынка остаётся значительным, особенно в сегментах кожевенного сырья и комплектующих для вьетнамской обувной промышленности.



В сфере деревообработки и мебели председатель группы Wadex Раджеш Бхагат отметил, что индийский рынок мебели демонстрирует быстрый рост благодаря урбанизации, развитию недвижимости и туризма, что открывает значительные возможности для вьетнамских предприятий, обладающих глобальными конкурентными преимуществами в производстве экспортной мебели.



Подводя итоги семинара, торговый советник Буй Чунг Тхыонг подчеркнул, что Весенняя ярмарка 2026 и сопутствующие отраслевые выставки станут важной платформой для прямого взаимодействия предприятий двух стран — от поиска партнёров и размещения заказов до инвестиционного продвижения. Он призвал индийские ассоциации и компании воспользоваться прямыми авиарейсами, а также поддержкой Посольства и Торгового представительства Вьетнама для изучения рынка, участия в ярмарке и выстраивания долгосрочного устойчивого сотрудничества.