НОВОСТИ

Весенняя ярмарка 2026: место встречи ярких художественных программ

Цикл ярких художественных программ, представленных ведущими театрами и профессиональными художественными коллективами страны на протяжении всего времени проведения Весенней ярмарки, внесёт вклад в создание яркой и тёплой «весенней картины».

Первая Весенняя ярмарка 2026 года, проходящая в Национальном выставочно-ярмарочном центре с 2 по 13 февраля, официально открылась 2 февраля и стала значимой культурно-экономической и общественной точкой притяжения. Наряду с оживлённым пространством экспозиций и торгово-делового общения, цикл художественных программ, исполняемых ведущими профессиональными театрами и творческими коллективами страны на протяжении всей ярмарки, способствует созданию яркой, тёплой «весенней картины», насыщенной национальной культурной самобытностью и устремлённой в будущее.

По информации Организационного комитета, художественные программы Весенней ярмарки 2026 года выстроены вокруг ключевой идеи — прославления ценностей национальной культуры, пробуждения чувства гордости, веры и стремления к развитию, а также создания условий для более тесного сближения различных видов искусства с широкой публикой в открытом и дружественном пространстве. Участие большого числа театров не только подчёркивает разнообразие жанров и художественных стилей, но и демонстрирует усилия по объединению и распространению жизненной энергии искусства в современной общественной жизни.

vnapotalhaiphonggingiuphathuygiatricuanghethuatmuaroi8022946-1770041821622218481117.jpg
Один из кукольных номеров. Фото: ВИА.

Федерация цирка Вьетнама стала одной из первых художественных организаций, представивших свои программы в день открытия. Её выступления стали ярким акцентом в цепочке художественных мероприятий Весенней ярмарки 2026 года. Такие номера, как «Баланс на ролике», «Образ 4 — Поза Вьетнама», «Хула-хуп», «Вращение рамы», «Группа клоунов», иллюзия и другие, покорили зрителей высоким мастерством, самоотдачей, талантом и непрерывным творческим поиском цирковых артистов.

Цирковой артист Мань Тхыонг поделился, что очень рад участию в выступлениях на Весенней ярмарке 2026 года. Программы поставлены гибко, гармонично сочетая музыку и сценическое пространство; они не только несут развлекательную ценность и обогащают духовную жизнь зрителей, но и дают артистам дополнительные возможности для самовыражения, творчества и общения с публикой, создавая радостную, объединяющую и запоминающуюся атмосферу ярмарки.

Обладая преимуществом в жанре синтетического сценического искусства, в рамках художественных мероприятий Весенней ярмарки 2026 года Национальный театр песни, танца и музыки Вьетнама представил тщательно подготовленные программы с высокой плотностью и масштабом выступлений. Эти программы выстроены как многослойные «весенние картины», в которых музыка, танец, ансамблевое и сольное исполнение национальных музыкальных инструментов переплетаются, воссоздавая красоту страны и людей Вьетнама через путешествие по трём регионам — Северу, Центру и Югу.

Среди них — такие номера, как «Один круг по Вьетнаму», «Весенние струны», «Весенняя ярмарка», «Родина трёх регионов», «Вьетнам во мне», а также танцевальные композиции «Грация Вьетнама», «Аромат весеннего клейкого риса», «Встреча бамбука и абрикоса», которые обещают создать свежую, оживлённую атмосферу и вызвать тёплые, близкие сердцу чувства, связанные с родиной, семьёй и культурными истоками.

Вьетнамский театр кукол представил живые и близкие зрителям разных возрастов кукольные спектакли. Такие номера, как «Сияющий павлин», «Праздник урожая», «Цветы и порхающие бабочки», «Озорные белочки и мышата», а также «Танец Калинка», «Танец Лебединого озера», «Продолжая историю мира», обещают подарить посетителям минуты лёгкого отдыха, смех, радость и послания о гармонии человека и природы, оптимизме и стремлении к достойной жизни в повседневности.

Театр молодёжи Вьетнама внёс вклад в обогащение художественного облика Весенней ярмарки 2026 года программами с молодёжным, современным звучанием. Песни, мини-спектакли и программы, такие как «Пусть всё сбудется», «Весеннее желание», «Ханой — вера и надежда», «Радость, как в Тэт», создадут атмосферу молодой, открытой весны, в которой распространяются радость и позитивная энергия.

По словам Организационного комитета, художественные мероприятия являются важной составляющей Весенней ярмарки 2026 года, поскольку искусство не только создаёт радостную и привлекательную атмосферу, но и способствует прославлению культурной самобытности, повышает привлекательность события, позволяя посетителям не только совершать покупки, но и наслаждаться и переживать вьетнамскую культуру и искусство.

ИЖВ/ВИА

