Весенняя ярмарка - 2026 демонстрирует высокий потенциал делового сотрудничества Австралии и Вьетнама

До Ван Лонг, основатель и генеральный директор Auschain PTY LTD. (Фото: ВИА)

По словам До Ван Лонга, Вьетнам обладает сильными сторонами в промышленном производстве, сельском хозяйстве, экспорте и стремительной цифровой трансформации, тогда как Австралия предлагает высокие стандарты, прозрачные рынки и значительный опыт международного управления, что делает экономики двух стран во многом взаимодополняющими.

Как генеральный директор Auschain PTY LTD - компании-пионера в области решений по подтверждению подлинности продукции для австралийского экспорта, он отметил значительные возможности двустороннего сотрудничества по внедрению технологий для поддержки торговли и цепочек поставок, прежде всего в части подтверждения происхождения и прозрачности информации о товарах. Такие решения, подчеркнул он, помогут вьетнамской продукции легче выходить на развитые рынки, включая Австралию.

Вместе с тем До Ван Лонг предупредил, что сохраняются и вызовы, в том числе различия в стандартах продукции, правовом регулировании, процедурах инспекции и контроля, потребительской культуре и подходах к выходу на рынок, что требует от предприятий тщательной подготовки. Для технологических стартапов заметными препятствиями также становятся затраты на соблюдение требований, первоначальные инвестиции и длительные сроки выхода на рынок.

Оценивая роль торговых ярмарок, таких как Весенняя ярмарка и ранее прошедшая Осенняя ярмарка, До Ван Лонг отметил, что эти мероприятия позитивно влияют на налаживание деловых связей, продвижение продукции и повышение осведомлённости потребителей о товарах как внутреннего, так и зарубежного происхождения. Для иностранных компаний и предприятий вьетнамцев, проживающих за рубежом, ярмарки дают ценную возможность изучать рыночные тенденции, поведение потребителей и получать прямую обратную связь, что позволяет корректировать и совершенствовать стратегии выхода на рынок.

Чтобы обеспечить более долгосрочный эффект, он подчеркнул необходимость включать в программу более содержательные мероприятия, в том числе B2B-сопоставление партнёров, брифинги по экспортным стандартам, решения по прослеживаемости происхождения и технологические инструменты, которые помогают иностранным компаниям выходить на рынок Вьетнама и одновременно поддерживают вьетнамские предприятия в соблюдении международных требований. Расширение присутствия иностранных товаров во Вьетнаме, добавил он, является неизбежной тенденцией, которая будет способствовать здоровой конкуренции и побуждать местный бизнес повышать качество, улучшать дизайн, усиливать прозрачность и совершенствовать производственные стандарты.

Международная конкуренция, отметил До Ван Лонг, также повышает требования к прослеживаемости, сертификации качества и доверию рынка. Именно здесь такие технологии, как блокчейн, искусственный интеллект и Интернет вещей, могут помочь вьетнамским предприятиям эффективнее конкурировать внутри страны и увереннее расширять экспорт.

По его мнению, продвижение устойчивого делового сотрудничества между Вьетнамом и Австралией требует укрепления практических связей между предприятиями в таких сферах, как торговля, сельское хозяйство, продовольствие и технологии поддержки торговли. Он также подчеркнул важность стимулирования пилотных и «песочничных» программ для новых технологий, включая подтверждение подлинности продукции и прослеживаемость цепочек поставок, при регуляторной поддержке — для снижения рисков и получения данных из реальной практики, необходимых для совершенствования политики.

До Ван Лонг добавил, что Auschain PTY LTD готова внести вклад своим опытом, технологическими решениями и ресурсами деловых связей, чтобы содействовать прозрачной торговле, повышать добавленную стоимость продукции и обеспечивать долгосрочные выгоды как для Вьетнама, так и для Австралии.