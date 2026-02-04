Весенняя ярмарка 2026 года становится ключевой платформой для продвижения торговли

Вид на Выставочный центр Вьетнама - место проведения Весенняя ярмарка 2026. Фото: ВИА

Предприятия отмечают, что участие в ярмарке в начале года позволяет им воспользоваться пиковым спросом в период предновогодних покупок к празднику Тэт (Лунный Новый год), привлечь новых клиентов и партнёров, а также отслеживать потребительские тенденции. Через ярмарку компании стремятся усилить маркетинговое продвижение, наладить прямые контакты с покупателями и представить товары и услуги, максимально соответствующие запросам рынка.

Весенняя ярмарка 2026 года также предоставляет бизнесу благоприятную возможность представить вьетнамский кофе и шоколад, произведённые по международным стандартам. Производитель кофе MISS EDE примет участие в мероприятии, которое пройдёт с 2 по 13 февраля, в разделе «Напитки» под девизом «Процветающая весна». Стенд компании оформлен в формате интерактивного пространства с акцентом на сорта спешелти-кофе и премиальный шоколад из провинции Даклак — одного из ключевых районов производства в Центральном нагорье (Тэйнгуен).

Хоанг Зань Хыу, основатель и генеральный директор MISS EDE, отметил, что участие в ярмарке помогает приблизить продукцию глубокой переработки компании к конечным потребителям.

По словам представителей бизнеса, опыт участия в недавних национальных ярмарках показывает, что у частных предприятий сегодня появилось больше возможностей для активизации торгового продвижения. В частности, доступ к современным выставочным площадкам побуждает компании увереннее инвестировать в маркетинг и презентацию продукции.

На Весенней ярмарке 2026 года компания 9Pay представит решения в сфере цифровых платежей, ориентированные на малые предприятия и хозяйствующие домохозяйства на фоне роста безналичных расчётов. На стенде будут проводиться демонстрации и консультации по комплексным платёжным решениям для различных бизнес-моделей. Запланированы и специальные ярмарочные акции, включая скидки на оборудование до 45% и дополнительные стимулирующие предложения по сервисным комиссиям.

Одним из представленных решений станет динамик TingTing, который с помощью голосового оповещения уведомляет продавца об успешной оплате по QR-коду, помогая предотвращать мошеннические переводы в условиях интенсивного потока операций. В отношении решения 9PayPOS компания планирует предоставить три месяца бесплатной аренды оборудования и обеспечить полную установку устройства в течение двух–трёх дней.

В свою очередь Хоанг Тхе Ньу, заместитель генерального директора корпорации May 10, отметил, что ярмарка служит для компании долгосрочным каналом торгового продвижения. По его словам, May 10 рассматривает Весеннюю ярмарку не только как площадку продаж, но и как эффективный инструмент продвижения бренда, поэтому компания тщательно подготовила программу мероприятий, визуальное оформление и информационные материалы в поддержку своей промокампании.

Ранее May 10 активно участвовала в Осенней ярмарке 2025 года, представив новейшие мужские и женские коллекции с разнообразными дизайнерскими решениями, сгруппированными по сегментам для удобства выбора. Ключевые продукты — включая рубашки, костюмы и линии модной одежды из немнущихся, антибактериальных и экологически чистых материалов — привлекли большое количество посетителей.



