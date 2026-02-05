Весенняя ярмарка 2026 года способствует продвижению деликатесов провинции Виньлонг на рынке Тэт

Продукция предприятия Tien Hai по производству сушеных креветок и сушеной рыбы из провинции Виньлонг, представленная на ярмарке. Фото: ВИА

Стремясь приблизить к потребителям сушеные креветки и сушеную рыбу, деликатесы провинции Виньлонг в дельте Меконга, предприятие Tien Hai по производству сушеных креветок и сушеной рыбы выбрало первую Весеннюю ярмарку 2026 года в качестве ключевого события для торгового продвижения в начале года.

Представитель предприятия Зыонг Тхи Ми Зуен отметила, что ярмарку выбрали прежде всего потому, что она совпадает с пиковым сезоном тэтовских покупок, когда спрос на традиционные продукты, подарочные товары и переработанные региональные деликатесы резко возрастает. Сушеные креветки и сушеная рыба, тесно связанные с домашней вьетнамской кухней и тэтовскими подарочными наборами, стабильно входят в число самых востребованных товаров в этот период. Кроме того, в недели, предшествующие Тэту, розничный оборот и потребительские расходы обычно заметно растут, особенно в районах, где проходят ярмарки, фестивали и туристические мероприятия, что создает благоприятные условия для выхода продукции OCOP к конечному покупателю.

Помимо коммерческих выгод, ярмарка также служит эффективной площадкой для представления культурной и региональной истории, стоящей за деликатесами Виньлонг. Для Tien Hai участие не ограничивается продажей продукции: предприятие также демонстрирует свои сырьевые зоны, традиционные методы переработки и гастрономическую идентичность дельты Меконга. По ее словам, это важный способ помочь продукции OCOP выйти за рамки местных рынков и охватить новые группы потребителей по всей стране.

В условиях изменения потребительского поведения, когда покупатели все больше внимания уделяют безопасности продуктов питания, происхождению сырья и стандартам производства, производители продукции OCOP сталкиваются как с вызовами, так и с новыми возможностями. На предприятии отметили, что прямое общение с потребителями на Весенней ярмарке позволяет предоставлять прозрачную информацию о качестве и технологиях переработки, отвечать на вопросы покупателей и укреплять доверие, ключевую основу для долгосрочного развития бренда.

Такой подход соответствует текущему этапу реализации национальной программы OCOP, в рамках которого усиливается акцент на чистой, безопасной и прослеживаемой продукции. По словам Зыонг Тхи Ми Зуен, предприятие активно выстраивает производственные процессы и стратегию продвижения бренда в соответствии с этими стандартами, чтобы отвечать более высоким требованиям рынка.

Весенняя ярмарка также открывает важные возможности для расширения рыночных связей. Помимо розничных покупателей, мероприятие объединяет магазины деликатесов, дистрибьюторов, поставщиков тэтовских подарочных наборов и операторов электронной коммерции. На фоне стремительного развития розничной торговли во Вьетнаме диверсификация каналов продаж стала необходимостью для малого бизнеса и производителей продукции OCOP. Поэтому ярмарка выступает не только точкой продаж, но и площадкой для установления контактов, где предприятия могут искать варианты сотрудничества как с традиционными, так и с цифровыми платформами распределения.

Благодаря преимуществам в хранении и транспортировке сушеные креветки и сушеная рыба особенно хорошо подходят для электронной коммерции и рынка корпоративных подарков. Участие в Весенней ярмарке позволяет предприятию протестировать варианты дизайна упаковки, оценить потребительские предпочтения и выявить потенциальных партнеров для дальнейшего расширения.

С точки зрения бизнеса предприятие Tien Hai призвало организовывать мероприятия по торговому продвижению продукции OCOP более регулярно и содержательно, не ограничиваясь краткосрочными выставками. Усиление поддержки в налаживании связей между производителями OCOP и системами дистрибуции, онлайн-платформами и программами тэтовских подарочных наборов рассматривается как критически важное условие, чтобы местные специалитеты глубже интегрировались в рыночные цепочки создания стоимости.

Кроме того, более значительные инвестиции в брендинг, «историю продукта» и коммуникации рассматриваются как необходимое условие устойчивого роста. Когда товар не только отличается высоким качеством, но и несет четкий рассказ о месте происхождения, людях и культурной ценности, его конкурентоспособность на рынке может существенно возрасти.

В ближайшее время, по словам Зыонг Тхи Ми Зуен, предприятие надеется, что Весенняя ярмарка 2026 года и будущие программы торгового продвижения будут и далее служить мощным трамплином для специалитетов провинции Виньлонг, включая продукцию сушеных креветок и сушеной рыбы Tien Hai, помогая расширять охват рынка и обеспечивать более устойчивое развитие в предстоящие годы.