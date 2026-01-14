Весенняя ярмарка 2026: Вьетнам формирует многомерное пространство международной торговли

Не только открывая череду торгово-потребительских мероприятий в период праздника Тэт Бинь Нго 2026 года, Весенняя ярмарка 2026 позиционируется как стратегическая точка притяжения потоков торгового продвижения внутри страны и за её пределами — место, где усилия системы торговых представительств Вьетнама за рубежом встречаются со стремлением отечественного бизнес-сообщества выйти на международные рынки.

Весенняя ярмарка 2026 пройдёт с 2 по 8 февраля 2026 года в Выставочном центре Вьетнама (VEC), район Донгань, Ханой. Это мероприятие не ограничивается сезонной торговлей и покупками. Благодаря крупному масштабу организации, продуманной структуре функциональных зон, а также синхронному участию министерств, ведомств, местных органов власти и бизнес-сообщества, ярмарка, как ожидается, создаст оживлённую атмосферу делового обмена уже в первые дни года и наглядно отразит потенциал производственных, инновационных и потребительских возможностей экономики Вьетнама.

Одним из ключевых акцентов Весенней ярмарки станет Международная выставка цепочки создания стоимости в отраслях текстиля, кожевенно-обувной промышленности, деревообработки и художественных промыслов (VIVC 2026).

Под девизом «From Materials to Markets – One Completed Value Chain» выставка объединит не только предприятия начальных и завершающих звеньев цепочки, но и создаст сквозную платформу взаимодействия — от сырья, дизайна и производства до распределения и сбыта. Сочетание форматов B2B (бизнес — бизнес) и B2C (бизнес — потребитель) в общенациональном масштабе отражает новый подход: вместо разрозненного продвижения отдельных этапов Весенняя ярмарка ориентирована на формирование целостной цепочки создания стоимости и повышение способности вьетнамских предприятий глубже интегрироваться в глобальные производственные и распределительные сети.

Особо следует отметить активную, раннюю и содержательную роль системы торговых представительств Вьетнама за рубежом в общем успехе Весенней ярмарки 2026. Уже с середины января 2026 года торговые представительства одновременно развернули информационную, рекламную и координационную работу, активно приглашая иностранных партнёров к участию в ярмарке и рассматривая её как важную точку прямого контакта для знакомства международного бизнеса с рынком, производственным потенциалом и инвестиционной средой Вьетнама.

Со стороны японского рынка госпожа Куен Тхи Тхюи Ха, руководитель филиала Торгового представительства Вьетнама в Осаке, сообщила, что сразу после официального объявления о проведении Весенней ярмарки было разработано конкретное планирование по приглашению и организации делегаций японских компаний для участия в экспозициях и поиска возможностей сотрудничества. Практика последних лет показывает, что продвижение через ярмарки и выставки становится всё более эффективным каналом, способствующим устойчивому и содержательному развитию двусторонней торговли между Вьетнамом и Японией.