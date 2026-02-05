НОВОСТИ
Весенняя ярмарка поможет кооперативу провинции Лайтяу продвигать высокотехнологичные лекарственные препараты OCOP
По словам директора Ле Ван Уана, первая ярмарка «Славная весна 2026» должна стать важным рычагом, который поможет высокотехнологичному сельскохозяйственному и медицинскому кооперативу Sukova в северной горной провинции Лайтяу стимулировать потребление, продвигать свой бренд и углублять свое участие во внутренней цепочке создания стоимости в сфере медицины Вьетнама.
По его словам, в беседе с Вьетнамским информационным агентством, ярмарка рассматривается не только как возможность краткосрочных продаж, но и как важная площадка для налаживания связей с дистрибьюторами, розничными сетями и потенциальными партнерами. Благодаря экспонированию и презентации продукции кооператив сможет лучше понять рыночный спрос, собрать отзывы потребителей и скорректировать производственные и маркетинговые стратегии.
Что еще важнее, высокотехнологичный сельскохозяйственно-лекарственный кооператив Sukova намерен по итогам мероприятия расширить сеть клиентов и систему сбыта, укрепив позиции высокотехнологичной продукции OCOP из лекарственных растений как качественных товаров для заботы о здоровье, способных конкурировать в современных розничных каналах.
Ле Ван Уан отметил, что кооператив определил внедрение технологий и строгий контроль качества как ключевую основу устойчивого развития. Все процессы выращивания, включая производство кордицепса военного (cordyceps militaris), осуществляются в контролируемых условиях, что обеспечивает безопасность, стабильное содержание биологически активных веществ и устойчивое качество продукции.
Кооператив также создал систему прослеживаемости, охватывающую всю цепочку, от сырья до готовой продукции. Это считается необходимым условием для соответствия растущим требованиям рынка и укрепления доверия со стороны потребителей и партнеров по дистрибуции.
В настоящее время он сосредоточен на развитии ключевых продуктовых линий, таких как свежие нити кордицепса, продукция на субстрате кордицепса и грибы линчжи. Две из этих позиций прошли оценку и получили рейтинг в рамках программы «Одна община - один продукт» (OCOP), став опорой для формирования бренда и расширения присутствия на рынке.
Эта продукция считается высокоценной и хорошо соответствует растущему потребительскому тренду на заботу о здоровье и профилактику заболеваний. Вместо того чтобы гнаться за массовым выпуском, кооператив выбрал ориентированный на качество подход, стандартизируя процессы и тщательно контролируя каждый этап, от выращивания до упаковки.
В перспективе 2026 год определен как ключевой период для повышения добавленной стоимости за счет более глубокой переработки. Помимо традиционной продукции кооператив планирует инвестировать в машины и оборудование для разработки более удобных товарных линеек, таких как пакетики травяных чаёв и готовые к употреблению оздоровительные добавки.
По словам Ле Ван Уана, этот курс отражает заметный сдвиг рынка от растительных лекарственных материалов к переработанной продукции с профессиональным брендингом и упаковкой, это неизбежный путь к повышению конкурентоспособности и расширению масштабов лекарственной продукции OCOP.