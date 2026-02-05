Весенняя ярмарка поможет кооперативу провинции Лайтяу продвигать высокотехнологичные лекарственные препараты OCOP

Продукция высокотехнологичного сельскохозяйственно-лекарственного кооператива Sukova провинции Лайчау, представленная на ярмарке. Фото: ВИА

По словам директора Ле Ван Уана, первая ярмарка «Славная весна 2026» должна стать важным рычагом, который поможет высокотехнологичному сельскохозяйственному и медицинскому кооперативу Sukova в северной горной провинции Лайтяу стимулировать потребление, продвигать свой бренд и углублять свое участие во внутренней цепочке создания стоимости в сфере медицины Вьетнама.

По его словам, в беседе с Вьетнамским информационным агентством, ярмарка рассматривается не только как возможность краткосрочных продаж, но и как важная площадка для налаживания связей с дистрибьюторами, розничными сетями и потенциальными партнерами. Благодаря экспонированию и презентации продукции кооператив сможет лучше понять рыночный спрос, собрать отзывы потребителей и скорректировать производственные и маркетинговые стратегии.

Что еще важнее, высокотехнологичный сельскохозяйственно-лекарственный кооператив Sukova намерен по итогам мероприятия расширить сеть клиентов и систему сбыта, укрепив позиции высокотехнологичной продукции OCOP из лекарственных растений как качественных товаров для заботы о здоровье, способных конкурировать в современных розничных каналах.

Ле Ван Уан отметил, что кооператив определил внедрение технологий и строгий контроль качества как ключевую основу устойчивого развития. Все процессы выращивания, включая производство кордицепса военного (cordyceps militaris), осуществляются в контролируемых условиях, что обеспечивает безопасность, стабильное содержание биологически активных веществ и устойчивое качество продукции.

Кооператив также создал систему прослеживаемости, охватывающую всю цепочку, от сырья до готовой продукции. Это считается необходимым условием для соответствия растущим требованиям рынка и укрепления доверия со стороны потребителей и партнеров по дистрибуции.

В настоящее время он сосредоточен на развитии ключевых продуктовых линий, таких как свежие нити кордицепса, продукция на субстрате кордицепса и грибы линчжи. Две из этих позиций прошли оценку и получили рейтинг в рамках программы «Одна община - один продукт» (OCOP), став опорой для формирования бренда и расширения присутствия на рынке.

Эта продукция считается высокоценной и хорошо соответствует растущему потребительскому тренду на заботу о здоровье и профилактику заболеваний. Вместо того чтобы гнаться за массовым выпуском, кооператив выбрал ориентированный на качество подход, стандартизируя процессы и тщательно контролируя каждый этап, от выращивания до упаковки.

В перспективе 2026 год определен как ключевой период для повышения добавленной стоимости за счет более глубокой переработки. Помимо традиционной продукции кооператив планирует инвестировать в машины и оборудование для разработки более удобных товарных линеек, таких как пакетики травяных чаёв и готовые к употреблению оздоровительные добавки.

По словам Ле Ван Уана, этот курс отражает заметный сдвиг рынка от растительных лекарственных материалов к переработанной продукции с профессиональным брендингом и упаковкой, это неизбежный путь к повышению конкурентоспособности и расширению масштабов лекарственной продукции OCOP.