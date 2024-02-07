Báo Ảnh Việt Nam

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Весенний фестиваль цветов открывается в городе Хошимин

44-й весенний фестиваль цветов стартовал в парке Таодан в Хошимине 6 февраля вечером в рамках мероприятий, посвященных встрече Лунного Нового года (Тэт) - самого большого праздника во Вьетнаме. Выступая на церемонии открытия, заместитель председателя городского Народного комитета Зыонг Ань Дык заявил, что это событие воплощает в себе богатое культурное наследие местности.

Ежегодное мероприятие, начавшееся в 1981 году, дает хорошую возможность для местных и иностранных ремесленников и садоводов обменяться опытом и идеями, сказал он, добавив, что вместе с проектом «Цветочная улица Нгуен Хюэ» фестиваль стал одним из знаковых и традиционных мероприятий, которые символизируют южный мегаполис каждый раз, когда наступает Тэт.

По словам Зыонг Ань Дыка, праздничные мероприятия и ландшафтные дизайны, организованные в рамках фестиваля, пронизаны уникальным художественным вкусом, которые удовлетворяют потребности людей в развлечениях и способствуют сохранению традиционной культурной ценности национального праздника Тэт.

На фестивале представлен ряд уникальных работ, в том числе коллекция желтых абрикосовых деревьев, в которую входят 50-летнее дерево от коллекционера из провинции Анжанг в дельте Меконга; более чем 40-летнее абрикосовое дерево высотой 3 метра из города Тхудык; коллекция цветов плюмерии с большим количеством крупных цветов; коллекция орхидей и работа из 200 стеблей под названием Kимдьеп (Золотая бабочка).

В рамках 10-дневного мероприятия впервые была представлена скульптура из цельного дерева в виде карты Вьетнама. Эта работа является частью коллекции ремесленника Нгуен Чыонг Тьена из города Хошимин.

В рамках фестиваля, который продлится до 15 февраля (6-й день первого лунного месяца), будет организован целый ряд других мероприятий, таких как культурные и художественные программы, выступления львов и драконов.

ИЖВ/ВИА

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