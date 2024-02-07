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Весенний фестиваль цветов открывается в городе Хошимин
Ежегодное мероприятие, начавшееся в 1981 году, дает хорошую возможность для местных и иностранных ремесленников и садоводов обменяться опытом и идеями, сказал он, добавив, что вместе с проектом «Цветочная улица Нгуен Хюэ» фестиваль стал одним из знаковых и традиционных мероприятий, которые символизируют южный мегаполис каждый раз, когда наступает Тэт.
По словам Зыонг Ань Дыка, праздничные мероприятия и ландшафтные дизайны, организованные в рамках фестиваля, пронизаны уникальным художественным вкусом, которые удовлетворяют потребности людей в развлечениях и способствуют сохранению традиционной культурной ценности национального праздника Тэт.
На фестивале представлен ряд уникальных работ, в том числе коллекция желтых абрикосовых деревьев, в которую входят 50-летнее дерево от коллекционера из провинции Анжанг в дельте Меконга; более чем 40-летнее абрикосовое дерево высотой 3 метра из города Тхудык; коллекция цветов плюмерии с большим количеством крупных цветов; коллекция орхидей и работа из 200 стеблей под названием Kимдьеп (Золотая бабочка).
В рамках 10-дневного мероприятия впервые была представлена скульптура из цельного дерева в виде карты Вьетнама. Эта работа является частью коллекции ремесленника Нгуен Чыонг Тьена из города Хошимин.
В рамках фестиваля, который продлится до 15 февраля (6-й день первого лунного месяца), будет организован целый ряд других мероприятий, таких как культурные и художественные программы, выступления львов и драконов.