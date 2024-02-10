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Весенние праздники и фестивали во Вьетнаме
Фестиваль Ароматной пагоды (пагода Хыонг) ежегодно проходит с 6-го января до конца марта по лунному календарю. Он является одним из самых больших буддийских праздников во Вьетнаме, который привлекает большое количество паломников и туристов со всех уголков страны в начале нового года.
Помимо мероприятия, на котором молятся на удачу в новом году, фестиваль Ароматной пагоды предоставляет его посетителям возможность развлечься, отдохнуть, прогуляться по большой территории и запастись энергией для начала успешного нового года.
Во время посещения фестиваля Ароматной пагоды паломники и туристы могут провести осмотр причала Дук, ручья Йен, храма Чинь, горы Нгуняк, пагоды Тхиенчу, пещеры Хыонгтить, ручья Зяйоан, храма Кыувонг и т.д.
Фестиваль открытия печати в храме Чан
Фестиваль открытия печати в храме Чан – известный весенний праздник во Вьетнаме, который ежегодно проводится с 13 по 15 января по лунному календарю в комплексе исторических памятников храма Чан в провинции Намдинь. Он привлекает туристов из разных районов страны, которые желают приобрести процветание и успехи в новом году.
Фестиваль Йенты
Фестиваль Йенты ежегодно проходит с 10 января по лунному календарю до конца весны. Туристы и паломники посещают фестиваль Йенты для того, чтобы помолиться о благополучии и зажиточной жизни, а также провести весеннюю прогулку, полюбоваться красивыми пейзажами и обрести душевное спокойствие.
Фестиваль храма короля Май
Фестиваль храма короля Май ежегодно проводится с 13 по 16 января по лунному календарю в районе могилы короля в селении Халонг общины Ванзиен уезда Намдан провинции Нгеан. Это традиционный культурный праздник, направленный на почтение памяти короля Май Тхук Лоана, а также один из первых фестивалей в новом году в провинции Нгеан.
Фестиваль борьбы в деревне Шинь
Во время своего пребывания в городе Хюэ в начале нового года туристам обязательно стоит посетить традиционный фестиваль борьбы с местными уникальными культурными чертами. Это фестиваль борьбы в деревне Шинь, который проходит ежегодно 9-10 января по лунному календарю.
Фестиваль на горе Ба Ден
Фестиваль на горе Ба Ден ежегодно проходит в провинции Тэйнинь с 4-го января до конца месяца по лунному календарю, но на самом деле начинается он во второй половине последнего дня года и заканчивается в конце первого месяца. Сюда приезжают туристы со всех уголков страны для поклонения. Это один из крупнейших весенних фестивалей на юге Вьетнама, который посещают миллионы туристов в начале нового года.
Фестиваль храма Святого Чана
Фестиваль храма Святого Чана ежегодно проходит с 8 по 10 января по лунному календарю на улице Во Тхи Шау в квартале Тандинь. Это один из самых больших духовных праздников в городе Хошимин, направленный на выражение признательности королю Хынг Дао (Чан Хынг Дао – Чан Куок Туану) за защиту Отечества.