НОВОСТИ

Весенние посещения пагод помогают сохранять духовную культуру ханойцев

В ранние часы первого дня Лунного Нового года (Тэта), 17 февраля, семьи по всему Ханою пришли в пагоды, храмы и святилища, чтобы воскурить благовония и помолиться о мире и процветании.
Пагода Футэйхо привлекает большое число посетителей утром в первый день Лунного Нового года. (Фото: ВИА)

Этот обряд издавна является частью духовной традиции Вьетнама, отражая общее стремление к удачному году.
Утром в первый день Лунного Нового года пагода Футэйхо собрала большое число посетителей.
Чтобы разгрузить движение в праздничные дни Тэта, квартал Тэйхо организовал бесплатную парковку с кануна Лунного Нового года (Тэта) и до шестого дня первого лунного месяца. Просторная, системно и упорядоченно организованная парковочная зона помогла снизить транспортную нагрузку, сохранить общественный порядок и тем самым укрепить образ одного из самых известных духовных мест столицы.
Жительница Ханоя Буй Тхи Хоа из селения Танфонг квартала Тхыонгкат рассказала, что её семья каждый год считает обязательным в первой половине дня первого дня Лунного Нового года посещать пагоды, храмы и святилища, чтобы воскурить благовония и помолиться о мире и достатке.
По её словам, эта традиция берёт начало ещё в её детстве, и, создав собственную семью, она продолжила следовать ей, беря с собой детей, не только чтобы помолиться об удаче и благополучии, но и чтобы они лучше понимали и ценили духовные обычаи, передаваемые из поколения в поколение.
В пагоде Ха в квартале Каузяй наряду с семьями из нескольких поколений, пришедшими воскурить благовония и попросить мира и удачи, собралось и множество молодых людей, чтобы помолиться и загадать желания.
Хотя каждый посетитель приносил с собой свои надежды, молитвы объединяла общая искренность - о семейной гармонии, возможности встретить родственную душу и укреплении значимых отношений в Год Лошади.

В места поклонения в первый день Лунного Нового года приходят не только жители Вьетнама: многие иностранные гости также заглядывают сюда, чтобы понаблюдать за обрядами и лучше узнать духовную жизнь местных жителей.
Йоханнес Мюллер, турист из Германии, рассказал, что прибыл в Ханой в дни Лунного Нового года и был впечатлён тем, как с самого раннего утра семьи направляются в храмы.
Хотя он не до конца понимает эту традицию, по его словам, чувство благоговения было совершенно очевидным. Присоединившись к другим и сложив ладони вместе, он тихо пожелал мира всем.

ИЖВ/ВИА

