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Весак ООН 2025 принимает Хошиминскую декларацию
Выражая глубокую признательность правительству Вьетнама и VBS за значительный вклад в успешное проведение мероприятия, преподобный профессор, доктор Брахмапундит, председатель Международного оргкомитета, отметил, что успех Весака 2025 года и обсуждения в рамках конференции подтвердили, что Вьетнам является динамичным центром и играет важную роль в современном буддизме.
В рамках церемонии закрытия оргкомитет объявил о принятии Хошиминской декларации 2025 года, в которой выражаются поздравления вьетнамскому народу с впечатляющим подъёмом страны, особенно с достижениями в экономике, культуре и социальной сфере. Также подчёркивается особая роль Хошимина спустя 50 лет после воссоединения страны. Международный авторитет Вьетнама продолжает укрепляться, и страна играет всё более значимую роль в регионе и в мире.
«В четвёртый раз проведение Всемирного дня Весак ООН во Вьетнаме даёт нам возможность увидеть богатую, разнообразную и свободную религиозную жизнь в стране. Мы ясно видим твёрдые обязательства и реальное выполнение политики Партии и Государства Вьетнама по уважению и обеспечению свободы вероисповедания и религии для всех граждан», — подчёркивается в декларации.
Хошиминская декларация отражает буддийский ответ на насущные вызовы современного мира, основанный на принципах ненасилия и терпимости во имя человеческого достоинства. В документе выделены ключевые направления: солидарность и терпимость во имя достоинства; развитие внутреннего мира для достижения глобального мира; прощение и исцеление посредством осознанности и примирения; буддийское сострадание в действии — общая ответственность за развитие человека; продвижение солидарности и сотрудничества ради глобальной гармонии.
Также в декларации говорится, что Международный оргкомитет одобрил и поддержал проведение 21-го Всемирного дня Весак в 2026 году в Китайской Народной Республике под эгидой Буддийской ассоциации Китая.