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Верификация станет обязательной для всех пользователей социальных сетей

Выступая 9 мая на слушаниях судебного комитета Национального собрания (НС), Лам сказал, что пользователи, как частные лица, так и организации, которые не выполняют требования, будут пересмотрены или заблокированы.
  Иллюстративное изображение. Фото: Интернет  
По словам заместителя министра информации и коммуникаций (MIC) Нгуен Тхань Лама, разрабатываются и будут изданы в течение 2023 года новые правила, регулирующие использование онлайн-информации, в соответствии с которыми все пользователи социальных сетей, включая иностранные, такие как Facebook, YouTube и TikTok, будут обязаны пройти верификацию.

Выступая 9 мая на слушаниях судебного комитета Национального собрания (НС), Лам сказал, что пользователи, как частные лица, так и организации, которые не выполняют требования, будут пересмотрены или заблокированы.

По словам Лама, этот шаг направлен на предотвращение нарушений закона и мошенничества с использованием социальных сетей.

Он добавил, что на предстоящей сессии НС будет рассмотрен проект пересмотренного закона о телекоммуникациях, который предусматривает, что зарубежные приложения over-the-top (OTT) будут подлежать такому же управлению, как и отечественные.

Он добавил, что на предстоящей сессии НС будет рассмотрен проект пересмотренного закона о телекоммуникациях, который предусматривает, что зарубежные приложения over-the-top (OTT) будут подлежать такому же управлению, как и отечественные.

Что касается мер по предотвращению злоупотребления технологиями для совершения киберпреступлений, заместитель министра общественной безопасности Нгуен Зуй Нгок сказал, что сопоставление национальной базы данных резидентов и телефонных номеров способствовало улучшению ситуации.

По состоянию на 15 апреля MIC обнаружила 1,2 миллиона телефонных номеров, пользователи которых не смогли идентифицировать себя, отметил он.

ВИА/ИЖВ

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