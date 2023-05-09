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Верификация станет обязательной для всех пользователей социальных сетей
Выступая 9 мая на слушаниях судебного комитета Национального собрания (НС), Лам сказал, что пользователи, как частные лица, так и организации, которые не выполняют требования, будут пересмотрены или заблокированы.
По словам Лама, этот шаг направлен на предотвращение нарушений закона и мошенничества с использованием социальных сетей.
Он добавил, что на предстоящей сессии НС будет рассмотрен проект пересмотренного закона о телекоммуникациях, который предусматривает, что зарубежные приложения over-the-top (OTT) будут подлежать такому же управлению, как и отечественные.
Он добавил, что на предстоящей сессии НС будет рассмотрен проект пересмотренного закона о телекоммуникациях, который предусматривает, что зарубежные приложения over-the-top (OTT) будут подлежать такому же управлению, как и отечественные.
Что касается мер по предотвращению злоупотребления технологиями для совершения киберпреступлений, заместитель министра общественной безопасности Нгуен Зуй Нгок сказал, что сопоставление национальной базы данных резидентов и телефонных номеров способствовало улучшению ситуации.
По состоянию на 15 апреля MIC обнаружила 1,2 миллиона телефонных номеров, пользователи которых не смогли идентифицировать себя, отметил он.