НОВОСТИ
Венесуэла всегда будет помнить чистосердечную солидарность Вьетнама
В церемонии проводов приняли участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто, заместитель министра иностранных дел по вопросам Азии, Ближнего Востока и Океании Андреа Кореа, а также многочисленные представители Министерства обороны и других государственных органов Венесуэлы.
Выступая на церемонии, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто от имени Объединённой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), правительства и народа страны, а также исполняющей обязанности президента Делси Родригес выразил искреннюю благодарность Партии, государству, правительству и народу Вьетнама, а также Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту государства То Ламу за своевременное направление в Венесуэлу поисково-спасательной группы численностью 124 человека. В её состав вошли военнослужащие Министерства национальной обороны и сотрудники Министерства общественной безопасности Вьетнама, оказавшие помощь в ликвидации последствий землетрясения.
Министр Иван Хиль подчеркнул, что сразу после стихийного бедствия Вьетнам, помимо направления спасательной группы, оперативно отправил в Венесуэлу 45 тонн гуманитарной помощи, содействуя тому, чтобы жители пострадавших районов смогли быстрее преодолеть первоначальный сложный период. Впоследствии Партия, Государство и народ Вьетнама приняли решение о предоставлении экстренной помощи в размере 300 тысяч долларов США для поддержки правительства и народа Венесуэлы в ликвидации последствий стихийного бедствия.
По словам министра Ивана Хиля, эти практические действия являются ярким свидетельством международной солидарности, традиционной дружбы и прочной привязанности между двумя народами. Он заявил: «Венесуэла всегда будет помнить чистосердечную и бескорыстную солидарность Вьетнама».
В беседе с местными журналистами посол Вьетнама в Венесуэле Ву Чунг Ми подчеркнул, что решение Вьетнама направить спасательную группу для оказания помощи Венесуэле было принято исходя из традиционной солидарности, внешнеполитического курса и международной ответственности Вьетнама. Одновременно это решение подтвердило потенциал и готовность Вьетнама совместно с международным сообществом реагировать на глобальные вызовы и гуманитарные катастрофы.
По словам посла Ву Чунг Ми, это решение также основано на гуманистической традиции вьетнамского народа – принципах «взаимной поддержки» и «любви к людям как к самому себе». Сопереживание потерям, которые понёс народ Венесуэлы, стало движущей силой, позволившей спасателям преодолеть большое географическое расстояние и сложные условия на месте проведения работ, успешно выполнив поставленную задачу.
Направление Вьетнамом поисково-спасательной группы для участия в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле получило признание и высокую оценку со стороны правительства Венесуэлы, а также широко освещалось местными средствами массовой информации в последние дни.
В социальных сетях жители районов, наиболее пострадавших от стихийного бедствия, особенно городского района Плайя-Гранде в штате Ла-Гуайра, выразили благодарность вьетнамским спасателям. Они не только участвовали в поисково-спасательных работах, извлекая людей из-под завалов, но и доставили десятки тонн продовольствия и предметов первой необходимости сотням семей, оставшихся без крова.
Тем временем венесуэльские СМИ со ссылкой на экспертов отмечали, что эта операция стала одной из самых сложных и опасных зарубежных гуманитарных миссий в истории Вьетнама. Быстрая адаптация к сложным условиям, высокий профессионализм и дисциплина вьетнамских спасателей получили высокую оценку венесуэльской общественности, укрепив репутацию Вьетнама как ответственного и гуманного государства, готового вместе с международным сообществом приходить на помощь в трудные моменты.