Вена делится опытом развития умного города и оказывает поддержку вьетнамской общине

Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Австрии Ву Ле Тхай Хоанг проводит встречу с бургомистром Вены Михаэлем Людвигом, в ходе которой стороны обсуждают вопросы развития сотрудничества между местными органами власти, расширения народных обменов, а также поддержки вьетнамской общины в Вене. Фото: ВИА