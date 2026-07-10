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Вена делится опытом развития умного города и оказывает поддержку вьетнамской общине
В ходе встречи Ву Ле Тхай Хоанг высоко оценил роль Михаэля Людвига в развитии австрийской столицы, где в центре внимания находятся интересы жителей и качество их жизни. Благодаря проводимой городской политике Вена на протяжении многих лет входит в число наиболее комфортных для жизни городов мира и служит образцом управления умным городом, устойчивого экологического развития, эффективной транспортной системы, современной системы образования и здравоохранения, а также социальной жилищной политики.
Посол выразил признательность Михаэлю Людвигу за постоянную поддержку и создание благоприятных условий для того, чтобы вьетнамская община в Австрии могла спокойно жить, работать и учиться. Он также предложил городу Вене совместно организовать мероприятия по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Австрией в 2027 году, продолжить развитие межрегионального сотрудничества, обмен опытом в сфере управления умным городом, расширить взаимодействие в области науки, технологий и инноваций, туризма, музыки и сохранения культурного наследия.
По этому случаю Ву Ле Тхай Хоанг вручил Михаэлю Людвигу книгу известной австрийской писательницы Миры Лобе «Бабушка на яблоне», переведённую на вьетнамский язык. Произведение было удостоено VIII Национальной книжной премии Вьетнама.
Михаэль Людвиг отметил, что глубоко впечатлён достижениями Вьетнама в социально-экономическом развитии, а также богатством его культуры и национальной кухни. Он поинтересовался жизнью вьетнамской общины в Вене, высоко оценил её сплочённость, активность и значительный вклад в развитие как австрийской столицы, так и страны в целом.
Бургомистр подтвердил готовность совместно организовать политические, культурные и экономические мероприятия по случаю 55-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2027 году. Он также поддержал предложения Вьетнама о приоритетном сотрудничестве в области управления умным городом, включая организацию ознакомительных визитов вьетнамских делегаций в инновационный район Асперн в Вене, охраны окружающей среды и городского планирования, научных исследований, подготовки кадров, развития науки и технологий, прежде всего цифровых технологий, наук о жизни, биотехнологий и квантовых технологий.
Кроме того, Людвиг высказался за активизацию сотрудничества в сфере туризма, включая проведение роуд-шоу (дорожное шоу) и туристических форумов, изучение возможности открытия прямого авиасообщения между двумя странами, а также организацию обменных выступлений исполнителей классической музыки в столицах Вьетнама и Австрии.
Поблагодарив за книгу «Бабушка на яблоне», Михаэль Людвиг отметил, что произведения Миры Лобе являются неотъемлемой частью детства многих поколений жителей Австрии и служат важным культурным мостом дружбы между Австрией, Вьетнамом и другими странами мира.