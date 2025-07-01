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Великая церемония моления за мир в стране и благополучие народа ознаменовала священный исторический момент страны
В ознаменование священного исторического момента, приветствуя вступление Родины Вьетнам в новую эру подъёма нации, в соответствии с буддийской традицией сопровождать нацию на всём протяжении её исторического пути, ровно в 0:00 часов 1 июля почти 1 000 монахов, монахинь и буддистов Буддийской академии Вьетнама в Ханое торжественно провели Великую церемонию моления за мир в стране и благополучие народа.
Монах Тхить Тхань Кует, заместитель председателя Исполнительного совета Буддийской сангхи Вьетнама (VBS) и ректор Буддийской академии Вьетнама в Ханое, заявил, что реорганизация административных единиц и реализация модели двухуровневого управления является крупной реформой, всеобъемлющей и ориентированной на благо страны и народа.
Выражая радость по случаю этого великого события, он отметил: «Все буддийские монахи и прихожане чрезвычайно рады историческим решениям Партии и Государства. Мы призвали все пагоды по всей стране одновременно ударить в колокола в 6 часов утра 1 июля, чтобы приветствовать новую эпоху нации».
«Это священный момент нового дня, нового часа, новой минуты новой возможности, новой судьбы для страны. Я вижу красные флаги, развевающиеся в каждом районе и общине, люди взволнованы, счастливы и радостны перед историческим праздником «великой реорганизацией страны» Партии и Государства, - сказал Монах Тхить Тхань Кует. Одновременно он подтвердил, что монахи, монахини и буддисты всегда сопровождают Государством, способствуя укреплению единства нации и религий, вместе вступая в новый этап развития.
Размышляя над словами Генерального секретаря То Лама: «Родина - это родной дом», монахиня Тхить Зиеу Кхием (курс HV1) выразила мнение, что Родина - это не абстрактное понятие, а место, связанное с кровью и плотью каждого человека. Административные изменения направлены на объединение сельских регионов для совместного использования инфраструктуры, ресурсов и возможностей развития.
В соответствии с документом № 284 Исполнительного совета VBS, утром 1 июля 18 491 пагода по всей стране одновременно провели три удара в колокол и барабан Батньа, молясь за мир в стране и благополучие народа. Это действие, демонстрирующее дух охраны государства и обеспечения народного благополучия, пробуждающее силу национального единства в историческом переходе страны к эпохе процветания и благосостояния.