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НОВОСТИ

Ведущая швейцарская газета назвала Вьетнам новым азиатским тигром

По сообщению корреспондента ВИА в ЕС, известная французская газета Agefi в Швейцарии недавно публиковала статью автора Гая Меттана под заголовком «Вьетнам – новый азиатский тигр». По сообщению корреспондента ВИА в ЕС, известная французская газета Agefi в Швейцарии недавно публиковала статью автора Гая Меттана под заголовком «Вьетнам – новый азиатский тигр».

В статье отмечается, что в Юго-Восточной Азии Вьетнам и Индонезия становятся новыми экономическими центрами Азии наряду с Южной Кореей и Сингапуром. Издание Agefi утверждает, что Вьетнам и Индонезия переживают экономический бум и постепенно утверждают свою политическую роль не только в Юго-Восточной Азии, но и в важных вопросах мира.

Автор Гай Меттан высказал мнение, что Вьетнам, вероятно, является страной, которая больше всего выигрывает от новой международной ситуации. С января по июль 2022 года, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) во Вьетнам оценивались в 11,57 млрд. долл. США, увеличившись на 10,2% в год, что являлись самым высоким показателем за последние 5 лет. Ожидается, что рост ВВП Вьетнама достигнет 7,5% в 2022 году, а инфляция сохранится на уровне 3,8%. Вышеуказанные данные приведены согласно отчету Всемирного банка (ВБ), опубликованному в августе.

Газета Agefi пишет, что Вьетнам занимает 5-е место из 35 азиатских рынков по открытости экономики, а также становится производственным центром в Восточной и Юго-Восточной Азии благодаря усилиям экономической либерализации государства и интеграции в глобальные цепочки поставок.

В июле 2022 года Moody's повысило прогноз Вьетнама по темпам роста ВВП до 8,5%, что является самым высоким прогнозом роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ожидается, Вьетнам станет одной из самых быстрорастущих стран в следующем десятилетии.

ВИА

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