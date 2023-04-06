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НОВОСТИ

Ведутся поисково-спасательные операции по поиску пострадавших в результате крушения вертолета в заливе Халонг

Вертолет Bell-505 с кодовым обозначением VN-8650, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, взлетел в 16:56 и потерял связь в 17:15 5 апреля, когда перевозил 4 вьетнамских туристов.
  Иллюстративное изображение. Источник: nhandan  
Вертолет Bell-505 с кодовым обозначением VN-8650, принадлежащий вертолетной компании Северного Вьетнама, входящей в состав Vietnam Helicopter Corporation, взлетел в 16:56 и потерял связь в 17:15 5 апреля, когда перевозил 4 вьетнамских туристов, совершавших обзорную экскурсию по заливу Халонг по воздуху.

Департамент информации и подготовки кадров Министерства национальной обороны сообщил 5 апреля, что вертолет пилотировал полковник Чу Куанг Минь.

Сразу после того, как вертолет потерял связь, вертолетная компания Северного Вьетнама немедленно скоординировала действия с местной пограничной охраной и вооруженными силами для срочного развертывания поисково-спасательных операций.

В 7:18 вечера силы сообщили, что они обнаружили два тела и несколько обломков, предположительно вертолета, на берегу.

Пограничная станция пограничного пункта Хонгай в Куангнине сообщила, что подразделение также работает с соответствующими ведомствами над поиском и спасением жертв крушения вертолета в территориальных водах между заливом Халонг в провинции Куангнинь и заливом Ланха в провинции Хайфон.

ВИА/ИЖВ

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