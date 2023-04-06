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Ведутся поисково-спасательные операции по поиску пострадавших в результате крушения вертолета в заливе Халонг
Департамент информации и подготовки кадров Министерства национальной обороны сообщил 5 апреля, что вертолет пилотировал полковник Чу Куанг Минь.
Сразу после того, как вертолет потерял связь, вертолетная компания Северного Вьетнама немедленно скоординировала действия с местной пограничной охраной и вооруженными силами для срочного развертывания поисково-спасательных операций.
В 7:18 вечера силы сообщили, что они обнаружили два тела и несколько обломков, предположительно вертолета, на берегу.
Пограничная станция пограничного пункта Хонгай в Куангнине сообщила, что подразделение также работает с соответствующими ведомствами над поиском и спасением жертв крушения вертолета в территориальных водах между заливом Халонг в провинции Куангнинь и заливом Ланха в провинции Хайфон.