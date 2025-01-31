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Вегетарианская кухня Хюэ: от буддийских традиций к современным деликатесам
Буддизм стал государственной религией Вьетнама со времен династии Нгуен. Королевская придворная кухня Хюэ – самая своеобразная и отличительная особенность местной кухни также подвергается большому влиянию диеты буддийских монахов. Вегетарианская еда также тесно связана со многими торжественными ритуалами династии Нгуен, такими как обряд жертвоприношения «Дан-Намзяо». Во времена правления Нгуен почти все аристократы были вегетарианцами, поэтому кухня Хюэ была богата вегетарианскими блюдами (насчитывалось порядка 125 блюд). Вегетарианские блюда, искусно приготовленные и не менее вкусные, чем продукты животного происхождения.
Статистические данные показывают, что в городе Хюэ насчитывается 108 пагод и более 300 буддийских храмов. Многие местные жители исповедуют буддизм и придерживаются давней вегетарианской традиции, поэтому вегетарианская еда стала одной из уникальных и отличительных черт кулинарной культуры бывшей столицы Вьетнама. Говоря о вегетарианской кухне Хюэ, прежде всего, нужно упомянуть о вегетарианстве в пагодах в этой местности. Ежемесячно в праздничные дни в местных пагодах буддистов угощают простыми вегетарианскими блюдами, которые также очень нравятся многим обычным людям.
Жители Хюэ едят вегетаринаские блюда не только 1-го и 15-го числа каждого месяца по лунному календарю или в праздничные дни, но и ежедневной основе, так как это их обыденная привычка. В частности, большинство местных семей самостоятельно готовит вегетарианские блюда, которые круглый год подаются на их столах.
Жители Хюэ едят вегетарианские блюда не только в целях поддержания своего здоровья. Для них вегетарианские рецепты имеют глубокое философское значение. Именно поэтому их вегетарианские блюда не должна быть слишком роскошными, они должны быть максимально простыми и понятными, но при этом содержать элементы инь и янь. Что касается выбора ингредиентов для приготовления вегетарианских блюд, то пагоды в частности и местные жители в целом имеют одну общую черту: они придерживаются принципа, что каждому сезону соответствуют свои ингредиенты. Так, весной растут баклажаны, фасоль, люффа, тыква, кабачки, чайот, салат, помидоры, грибы... Для лета характерны: батат, таро, кукуруза, дыни, арбузы, побеги бамбука, лотос, королевские бобы... Осенью ингредиентами для приготовления вегетарианских блюд обычно являются фиолетовый картофель, маниока и корень лотоса, а зимой – редис, кольраби, фасоль, салат...
Вегетарианские блюда Хюэ подаются со множеством самых различных соусов. В местной культуре вегетарианской еды из риса можно приготавливать много разных и очень вкусных блюд. При династии Нгуен для приготовления риса с листьями лотоса требовалось множество ингредиентов и большой опыт, что демонстрировало кулинарный талант жителей Хюэ.
Оформление вегетарианской вечеринки в городе Хюэ также считается и кулинарным искусством, и красочным изобразительным искусством, включающим в себя цветы, фрукты и овощи, что показывает таланты и умения местных поваров.
Вегетарианские блюда города Хюэ не только выглядят красиво, но и уравновешивают пять элементов, инь и янь за счет сочетания цветов и ингредиентов, одновременно сочетая вкус и обладая лечебными свойствами.
Фестиваль вегетарианской еды, состоявшийся в рамках фестиваля Хюэ 2024 года, произвел на местных жителей и туристов интересные впечатления от 36 стендов и 78 вегетарианских блюд, приготовленных 43 гостиницами, ресторанами и пагодами провинции Тхыатхиен-Хюэ.
В настоящее время в городе Хюэ насчитываются десятки ресторанов, в которых продаются вегетарианские блюда. По мнению специалистов по туризму, Хюэ должен создать тематические туры, которые сочетают паломничество, посещение пагод и ознакомление с экологически чистой и зеленой кухней, что позволит туристам попробовать вкусные вегетарианские деликатесы и поспособствует разнообразию местных вегетарианских блюд.
Как отметил начальник Туристического управления провинции Тхыатхиен-Хюэ Нгуен Ван Фук, его ведомство совместно с соответствующими органами осуществляет различные мероприятия по распространению местной кулинарной культуры и цифровизации местной кухни в трехмерном формате, а также проводит гастрономические фестивали, в том числе фестиваль вегетарианской еды.