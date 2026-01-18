Báo Ảnh Việt Nam

Вдохнуть новую жизнь в культурное наследие народности чам в провинции Кханьхоа

Обладая древними храмовыми башнями, яркими фестивалями, ремесленными деревнями и богатым культурным наследием, как материальным, так и нематериальным, культура народности чам в южно-центральной провинции Кханьхоа является не только ценным историческим достоянием, но и активно продвигается в увязке с развитием туризма и обеспечением средств к существованию местных сообществ, придавая чамскому наследию новую динамику в современной жизни.

Провинция Кханьхоа является местом расположения архитектурно-художественных памятников общенационального значения, связанных с культурой народности чам, включая храмовый комплекс Хоалай, башни По Клонг Гараи и чамские башни По Нагар. Башня По Роме также признана национальным историко-архитектурным памятником. Пять артефактов культуры народности чам удостоены статуса национальных сокровищ, среди которых статуя короля По Клонг Гараи, барельеф короля По Роме и ряд древних стел.

Среди этих памятников наиболее репрезентативными считаются башня По Клонг Гараи и башни По Нагар. Расположенная на холме Чау в квартале Довинь, башня По Клонг Гараи представляет собой комплекс из трёх сооружений, возведённых в конце XIII, в начале XIV века в честь короля По Клонг Гараи, внесшего значительный вклад в развитие ирригации и обеспечение средств к существованию местного населения. Этот комплекс считается одним из наиболее хорошо сохранившихся и визуально впечатляющих чамских башенных ансамблей, сохранившихся во Вьетнаме.

Помимо архитектурной ценности, башня По Клонг Гараи по-прежнему является важным культурным и религиозным центром для брахманских общин чамов на юге провинции Кханьхоа. Ежегодно здесь проводится фестиваль Кате, приходящийся на седьмой месяц чамского календаря (обычно на конец сентября - начало октября), который привлекает большое количество местных жителей и туристов, принимающих участие в обрядах и традиционных культурных мероприятиях.

2-5440.jpg
Посетители знакомятся с артефактами культуры чамов, представленными во филиале № 2 Провинциального музея Кханьхоа в квартале Фанранг. (Фото: ВИА)

В сфере нематериального наследия ряд чамских фестивалей и обрядов в провинции Кханьхоа был включён в национальный список нематериального культурного наследия, в том числе фестиваль башен По Нагар в Нячанге, фестиваль Кате последователей брахманизма у народности чам, а также обряд начала года чамской общины деревни Биньнгиа. Особо следует отметить, что «Искусство изготовления чамской керамики» в деревне Баучук признано ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, нуждающимся в срочной охране.

Традиционные ремесленные деревни, такие как гончарная деревня Баучук и деревня ткачества парчи Мингиеп, ещё более повышают привлекательность чамского наследия. Баучук, считающаяся самой древней гончарной деревней в Юго-Восточной Азии, где до сих пор сохраняются исключительно ручные технологии, в настоящее время насчитывает два кооператива и 11 производственных мастерских, в которых ремеслом занимаются около 300 домохозяйств. Нередко называемая «живым музеем чамской керамики», она стала привлекательным местом для отечественных и зарубежных туристов.

Фу Хыу Минь Тхуан, директор кооператива чамской керамики Баучук, отметил, что мастера преданы сохранению традиционного ремесла, одновременно создавая новые линейки продукции, связанные с развитием общественно ориентированного туризма. Посетители могут наблюдать за процессом изготовления керамики и даже лично поучаствовать в формовании, декорировании и обжиге собственных изделий.

Провинция Кханьхоа активизировала усилия по сохранению и популяризации чамского культурного наследия. Храмы и башни были отреставрированы, фестивали и ремесленные деревни получили новое развитие, а народные виды искусства изучаются и возрождаются. Филиал № 2 провинциального музея Кханьхоа (ранее - Научно-исследовательский центр чамской культуры провинции Ниньтхуан), являющийся единственным в стране учреждением, специализирующимся на исследованиях чамской культуры, собрал и восстановил более 1 500 артефактов и регулярно организует выставки для ознакомления широкой общественности с культурой чамов.

Нгуен Лонг Бьен, заместитель председателя Народного комитета провинции Кханьхоа, отметил, что провинция увязывает социально-экономическое развитие с сохранением наследия, чтобы обеспечить прямую выгоду для чамских общин от их культурных ценностей. В перспективе до 2030 года Кханьхоа намерена устойчиво развивать культурно-исторический туризм, связанный с чамским наследием, сочетая углублённую консервацию с туризмом впечатлений, с тем чтобы обеспечить его долгосрочную жизнеспособность.

