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ВВП увеличится еще на 30 млрд. долл. США, если будет проведена цифровая трансформация для МСП

Такой прогноз озвучил заместителем директора Департамента управления предприятиями Министерства информации и коммуникаций г-н Нгуен Чонг Дыонгом на конференции по продвижению программы поддержки малых и средних предприятий (МСП) в цифровой трансформации 2022 года

Такой прогноз озвучил заместителем директора Департамента управления предприятиями Министерства информации и коммуникаций г-н Нгуен Чонг Дыонгом на конференции по продвижению программы поддержки малых и средних предприятий (МСП) в цифровой трансформации 2022 года, недавно организованной Министерством информация и коммуникации.

По словам г-на Нгуен Чонг Дыонга, предприятия, занимающиеся цифровой трансформацией, в два раза более продуктивны и прибыльны, чем предприятия без цифровой трансформации.

Согласно статистике, к 2024 году к ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона будет добавлено 3,1 трлн. долл. США, если цифровая трансформация для МСП будет ускорена. Ожидается, что этот процесс во Вьетнаме, по словам г-на Дыонга, увеличит ВВП еще на 30 млрд. долл. США (705 трлн. донгов).

В настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 785.000 малых и средних предприятий, что составляет более 98% от общего числа предприятий. В МСП занято 70% рабочей силы, что составляет около 50% ВВП.

2021 год продолжал оставаться неспокойным для Вьетнама и всего мира из-за появления новых штаммов вируса SARS-CoV-2. «Если недавняя пандемия COVID-19 похожа на большой шторм, то МСП – это маленькие деревья, которые первыми подвергаются атаке», - сказал заместитель директора Департамента управления бизнесом.

Согласно статистике, 24% малых и средних предприятий были вынуждены приостановить работу, а количество вновь созданных предприятий сократились на 15%. Поэтому цифровая трансформация стала для малых и средних предприятий ключом к решению своих «трудностей», а цифровая трансформация считается новым методом адаптации малых и средних предприятий во время эпидемии.

Заместитель министра информации и коммуникаций Нгуен Хи Зунг сказал, что элементом цифровой трансформации является цифровая платформа. Цифровая платформа является прорывным решением для превращения цифровых технологий в услугу и превращения цифровых технологий во входной фактор в производстве, таком как электричество, вода и т. д. Затем цифровая трансформация достигнет успеха, потому что цифровые технологии проникли во все производство и все деловые активности.

По словам г-на Зунга, для поддержки цифровой трансформации МСП в 2022 году Министерство информации и коммуникаций будет стремиться с 63/63 населенными пунктами реализовать программу по продвижению МСП к цифровой трансформации, а также сформировать сеть цифровых экономических консультантов, организовать сеть общественных групп по цифровым технологиям на уровне общин, чтобы иметь координационный центр для поддержки людей в реализации.

Согласно плану на 2022 год, Министерство информации и коммуникаций также оценит уровень цифровой трансформации 100.000 предприятий по всей стране на основе инструментария оценки цифровой трансформации (DBI). Результаты оценки станут основой для выполнения конкретных программ действий, стимулирующих бизнес к цифровой трансформации и развитию цифровой экономики.

ВИА

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