ВВП Вьетнама вырос на 7,72% во втором квартале 2022 года

Валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама во втором квартале этого года, по оценкам, увеличится на 7,72% в годовом исчислении, что выше, чем темпы роста за те же кварталы в период 2011-2021 гг., сообщило Главное статистическое управление (GSO) на пресс-конференции 29 июня.

По словам генерального директора GSO Нгуен Тхи Хуонг, социально-экономическое развитие страны в первые 6 месяцев 2022 года было успешным в большинстве отраслей и областей, особенно в обрабатывающей и перерабатывающей промышленности; розничной продаже потребительских товаров и услуг; и экспорте.

Сельскохозяйственный, лесной и рыбный сектор увеличился на 3,02%, обеспечив 4,56% общего роста экономики.

Сектор промышленности и строительства вырос на 8,87%, составив 46,85%, а сектор услуг - на 8,56%, обеспечив 48,59% общего роста ВВП, сказала Хыонг.

Что касается использования ВВП, расходы на конечное потребление увеличились на 7,32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; накопленные активы выросли на 4,57%; экспорт товаров и услуг - на 12,33%; импорт товаров и услуг - на 4,88%.

В период с января по июнь ВВП страны вырос на 6,42%, что выше темпов роста на 2,04% и 5,74% за те же периоды в 2020 и 2021 годах соответственно.

С точки зрения структуры экономики в первые два квартала на сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства приходилось 11,05% экономики страны; доля промышленности и строительства, сферы услуг составила 39,3% и 40,63% соответственно.