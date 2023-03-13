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НОВОСТИ

ВБ: ожидается, что экономика Вьетнама вырастет на 6,3% в 2023 году

13 марта в Ханое Всемирный банк (ВБ) обнародовал обновленный экономический отчет Вьетнама за март 2023 года на тему «Пробуждение потенциала услуг для роста». Эксперты ВБ заявили, что экономический рост Вьетнама снизится до 6,3% в 2023 году после достижения высокой отметки в 8% в предыдущем году из-за замедления роста в сфере услуг, роста цен и процентных ставок.

Однако, по словам г-жи Дорсати Мадани, старшего экономиста Всемирного банка, рост ВВП Вьетнама будет постепенно улучшаться во втором квартале 2023 года и в следующие два года (2024-2025 годы) достигнет 6,5% в год. Наряду с улучшением роста ВВП индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2023 году может составить 4,5% и постепенно снизится до 3,5% в 2024 году и 3,0% в 2025 году. Рост ВВП Вьетнама достигнет 6,5% в 2024 году когда ключевые экспортные рынки Вьетнама восстановятся.

Перспективы Вьетнама отражают растущую неопределенность в мировой экономике. Эксперты ВБ заявили, что трудности внутри страны и за рубежом требуют от Вьетнама осторожного реагирования политиками, основанного на доказательствах и данных, включая жесткий контроль связи между ростом и инфляцией и строгий надзор за финансовым сектором.

«В отличие от многих других стран, во Вьетнаме еще есть возможности для реализации мер по стимулированию роста. Эффективная реализация ключевых государственных инвестиционных проектов является ключом к росту как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, фискальная и денежно-кредитная политика должны быть синхронизированы, чтобы поддержать экономику и обеспечить эффективную макроэкономическую стабильность», — подчеркнула Кэролин Терк, региональный директор Всемирного банка во Вьетнаме.

Эксперты ВБ отметили, что для достижения цели стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году Вьетнаму необходимо более эффективно использовать сектор разнообразных услуг для поддержания устойчивого роста производительности.

ВИА/ИЖВ

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