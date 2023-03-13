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ВБ: ожидается, что экономика Вьетнама вырастет на 6,3% в 2023 году
Однако, по словам г-жи Дорсати Мадани, старшего экономиста Всемирного банка, рост ВВП Вьетнама будет постепенно улучшаться во втором квартале 2023 года и в следующие два года (2024-2025 годы) достигнет 6,5% в год. Наряду с улучшением роста ВВП индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2023 году может составить 4,5% и постепенно снизится до 3,5% в 2024 году и 3,0% в 2025 году. Рост ВВП Вьетнама достигнет 6,5% в 2024 году когда ключевые экспортные рынки Вьетнама восстановятся.
Перспективы Вьетнама отражают растущую неопределенность в мировой экономике. Эксперты ВБ заявили, что трудности внутри страны и за рубежом требуют от Вьетнама осторожного реагирования политиками, основанного на доказательствах и данных, включая жесткий контроль связи между ростом и инфляцией и строгий надзор за финансовым сектором.
«В отличие от многих других стран, во Вьетнаме еще есть возможности для реализации мер по стимулированию роста. Эффективная реализация ключевых государственных инвестиционных проектов является ключом к росту как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, фискальная и денежно-кредитная политика должны быть синхронизированы, чтобы поддержать экономику и обеспечить эффективную макроэкономическую стабильность», — подчеркнула Кэролин Терк, региональный директор Всемирного банка во Вьетнаме.
Эксперты ВБ отметили, что для достижения цели стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году Вьетнаму необходимо более эффективно использовать сектор разнообразных услуг для поддержания устойчивого роста производительности.