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ВБ: Вьетнам должен продлить программу экономической поддержки до 2024 года
В своем отчете о макромониторинге Вьетнама, опубликованном 18 декабря, банк подчеркнул, что усилия по восстановлению доверия и стимулированию здорового развития рынков недвижимости будут иметь ключевое значение для поддержки экономической стабильности в краткосрочной перспективе и экономического роста в долгосрочной перспективе.
Отчет показал, что совокупный объем ПИИ за 11 месяцев 2023 года продолжал расти, достигнув 28,8 млрд долларов США, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2022 года, несмотря на глобальную неопределенность, отражая уверенность инвесторов в экономических перспективах Вьетнама. Однако это все еще примерно на 10% ниже уровня, существовавшего до COVID-19 в 2019 году. По состоянию на конец ноября объем прямых иностранных инвестиций составил 20,3 млрд долларов США, что на 2,9% больше, чем год назад, говорится в отчете.
Экспорт и импорт товаров продолжили улучшаться в ответ на восстановление внешнего спроса, увеличившись на 6,7 % и 5,1 % в годовом исчислении, соответственно.
Индекс промышленного производства вырос на 2,7 % в месячном исчислении (м/м) в ноябре благодаря увеличению производства ключевых экспортных товаров, таких как текстиль (4,4 %, м/м) и электрооборудование (7,9 %, м/м). Тем не менее, перспективы остаются скромными, так как индекс менеджеров по закупкам (PMI) Вьетнама в ноябре остался на уровне спада (47,3 - самый низкий уровень с мая 2023 года).
Инфляция по индексу потребительских цен (ИПЦ) осталась стабильной на уровне 3,5% (г/г) в ноябре по сравнению с 3,6% (г/г) в октябре, что значительно ниже целевого уровня инфляции в 4,5%.
Сборы доходов государственного бюджета за первые 11 месяцев 2023 года снизились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года из-за замедления экономической активности. С другой стороны, совокупные государственные расходы за одиннадцать месяцев увеличились на 10,6% (г/г), что отражает усилия правительства по поддержке замедляющейся экономики. Выплаты по государственным инвестициям за первые 11 месяцев выросли на 36,3 % (г/г), но по-прежнему составил лишь 63,4% от ежегодных ассигнований капитального бюджета, утвержденных Национальным собранием на 2023 год.