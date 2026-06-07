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ВБ видит значительный потенциал для достижения Вьетнамом цели двузначного роста
В беседе с Вьетнамским информационным агентством Хан заявила, что способность Вьетнама противостоять внешним потрясениям последовательно укреплялась. Это помогло стране сохранить уверенные темпы экономического роста. В 2025 году экономика выросла на 8%. Это стало самым высоким показателем среди стран АСЕАН, несмотря на серьезные вызовы, связанные с неопределенностью в мировой торговле и изменениями тарифной политики.
Она объяснила такую устойчивость рядом фундаментальных преимуществ. Среди них - конкурентоспособные затраты на рабочую силу, расширяющийся средний класс и развитая инфраструктура. Эти преимущества позволили Вьетнаму занять выгодные позиции в процессе региональной и глобальной перестройки цепочек создания стоимости. По мере дальнейшего развития бума в сфере искусственного интеллекта те же сильные стороны создают для Вьетнама весьма благоприятные условия, чтобы извлечь выгоду из торговли в смежных секторах, включая центры обработки данных и полупроводники.
Хан отметила, что Вьетнам входит в число немногих развивающихся рыночных экономик, где в настоящее время проводится широкий комплекс реформ, вызывающий большой интерес и оптимизм. Реформы, которые Правительство продвигает в последние два года, являются наиболее значительными со времен политики «Доймой» (Обновление). Это всеобъемлющая и динамичная реорганизация и реструктуризация государства, которая при эффективной реализации может привести к глубоким преобразованиям.
По ее словам, стремление Вьетнама стать страной с высоким уровнем дохода к 2045 году требует соответствующего повышения потенциала государственного сектора. Проводимые реформы выходят далеко за рамки упрощения административного аппарата. Они охватывают многие сферы экономической жизни: сокращение бюрократических барьеров, снижение регуляторной нагрузки на частный сектор, модернизацию налоговой и таможенной систем, реформирование механизмов корпоративной несостоятельности, открытие рынков капитала и ускорение энергетического перехода. В совокупности это реформы, которые проводятся раз в поколение, и нынешний момент является по-настоящему важным и вдохновляющим для экономики Вьетнама.
Оценивая фундаментальные показатели экономики Вьетнама как относительно прочные, Хан вместе с тем указала на ряд критически важных «узких мест», требующих внимания.
Первое из них - растущий разрыв между предприятиями с прямыми иностранными инвестициями и отечественным частным сектором. Компании с иностранным капиталом составляют лишь 5% от общего числа предприятий в экономике, однако они выступают важным двигателем экспорта. В то время как сектор ПИИ продолжает укрепляться, отечественные компании, особенно малые и средние предприятия, начинают сталкиваться с трудностями в доступе к капиталу и ресурсам.
Во-вторых, несмотря на сохраняющееся значительное пространство для бюджетного маневра, внешние резервы остаются относительно ограниченными. Экономика в высокой степени зависит от внешнего спроса и остается чувствительной к потрясениям в цепочках поставок.
Третья сфера, вызывающая обеспокоенность, связана с высокой кредитоемкостью экономики и повышенным уровнем корпоративной задолженности — самым высоким среди стран АСЕАН. Это является источником рисков в случае негативного внешнего шока.
Четвертая сфера касается государственных инвестиций. Правительство признало наличие инфраструктурных дефицитов, которые необходимо устранить, чтобы снизить логистические издержки, укрепить конкурентоспособность предприятий и улучшить связанность рынков как внутри страны, так и на международном уровне. Однако ключевое значение имеет реализация. В дальнейшем важно обеспечить эффективное выполнение государственных инвестиций, грамотный отбор проектов и их нацеленность на устранение именно тех «узких мест», которые сдерживают развитие. Это позволит расширить производственный потенциал экономики.
По словам Хан, реформам неизбежно требуется время, чтобы дать результаты, однако Вьетнам движется в правильном направлении, имея четкое видение и высокий уровень амбиций. Ключевой вызов сейчас заключается в реализации. Она подчеркнула необходимость сбалансировать модель роста, поддержать отечественные предприятия и создать условия для их успешного развития, устранить уязвимости финансового сектора и эффективно выполнять планы государственных инвестиций. Над всем этим стоят два основополагающих приоритета: сохранение макроэкономической стабильности, которая укрепляет доверие, и усиление управления рисками, чтобы ускорение роста не привело к появлению новых источников уязвимости.
Говоря о перспективах, Хан отметила, что среднесрочные перспективы Вьетнама остаются устойчивыми, хотя краткосрочные риски возросли из-за неопределенности в мировой экономической среде. Всемирный банк ожидает замедления глобального роста в этом году, что также может сдержать темпы роста Вьетнама.
Тем не менее, по прогнозу организации, темпы роста Вьетнама в текущем году и в ближайшие несколько лет сохранятся в диапазоне 7-8%, что значительно выше показателей любой другой экономики АСЕАН или крупной развивающейся экономики. Это, по любым меркам, выдающиеся темпы роста.
Что касается цели Вьетнама по достижению двузначного роста в период 2026-2030 годов, Хан заявила, что Всемирный банк считает эту цель достижимой и достойной стремления. Вместе с тем она подчеркнула, что принципиально более важное значение имеет качество роста.
По ее словам, даже если рост окажется немного ниже целевого показателя, важно, чтобы он был более инклюзивным, создавал больше и более качественных рабочих мест и укреплял устойчивость к будущим потрясениям.