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Ватикан объявил первого постоянного представителя во Вьетнаме
Стороны в целом согласовали Регламент деятельности постоянного представителя и постоянного представительства Святого Престола во Вьетнаме на 10-м заседании Смешанной рабочей группы Вьетнама и Ватикана (март 2023 г.) и утвердили этот регламент по случаю визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Ватикан в июле 2023 года, что ознаменовало важное событие в отношениях между Вьетнамом и Ватиканом.
Назначение архиепископа Марека Залевского первым постоянным представителем Святого Престола во Вьетнаме будет способствовать развитию связей между Святым Престолом и католической церковью Вьетнама, а также дальнейшему укреплению связей между Вьетнамом и Ватиканом.