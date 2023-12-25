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НОВОСТИ

Ватикан объявил первого постоянного представителя во Вьетнаме

23 декабря Ватикан объявил, что Папа Франциск назначил архиепископа Марека Залевского первым постоянным представителем Святого Престола во Вьетнаме. В отношениях между Вьетнамом и Ватиканом был достигнут большой прогресс, особенно после того, как в 2009 году стороны создали механизм регулярного диалога в рамках Смешанной рабочей группы Вьетнама и Ватикана.

Стороны в целом согласовали Регламент деятельности постоянного представителя и постоянного представительства Святого Престола во Вьетнаме на 10-м заседании Смешанной рабочей группы Вьетнама и Ватикана (март 2023 г.) и утвердили этот регламент по случаю визита президента Вьетнама Во Ван Тхыонга в Ватикан в июле 2023 года, что ознаменовало важное событие в отношениях между Вьетнамом и Ватиканом.

Назначение архиепископа Марека Залевского первым постоянным представителем Святого Престола во Вьетнаме будет способствовать развитию связей между Святым Престолом и католической церковью Вьетнама, а также дальнейшему укреплению связей между Вьетнамом и Ватиканом.

ВИА/ИЖВ

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