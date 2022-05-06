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НОВОСТИ

Вакцина Moderna COVID-19 используется для детей 6-12 лет

По данным Национального института гигиены и эпидемиологии (NIHE), вакцина Moderna COVID-19, предоставляемая через Центр COVAX, должна использоваться в первую очередь для вакцинации детей в возрасте 6-12 лет, чтобы ускорить введение прививок для этой возрастной группы.
  Иллюстративное изображение. Источник: ВИА  

По данным Национального института гигиены и эпидемиологии (NIHE), вакцина Moderna COVID-19, предоставляемая через Центр COVAX, должна использоваться в первую очередь для вакцинации детей в возрасте 6-12 лет, чтобы ускорить введение прививок для этой возрастной группы.

В недавнем документе, разосланном в институты гигиены и эпидемиологии, Институты Пастера, управления здравоохранения и центры по контролю и профилактике заболеваний городов и провинций, NIHE просил пересмотреть список детей в группе, чтобы убедиться, что все подходящие дети вакцинированы.

Институты гигиены и эпидемиологии и Институты Пастера должны координировать свои действия с местными властями для обеспечения эффективного использования вакцин.

1 марта NIHE принял решение выделить дозы вакцины Moderna COVID-19, которые были распределены во Вьетнаме через центр COVAX, для вакцинации людей в возрасте 18 лет и старше.

Тем не менее, в ряде местностей вакцина не израсходована, что побудило NIHE запросить разрешение у центра COVAX на использование ее для возрастной группы 6-12 лет. COVAX Facility одобрил это предложение.

Вьетнам до сих пор одобрил Pfizer-BioNTech и Moderna для использования у детей в возрасте 5-12 лет, а Moderna — для детей 6-12 лет.

По состоянию на 4 мая в стране было введено 215.159.324 дозы вакцины против COVID-19, в том числе 1.617.802 первых прививки детям 5-12 лет.


ВИА

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