Важные достижения, зафиксированные во внутренней экономической ситуации за 8 месяцев

Согласно докладу Министерства планирования и инвестиций (МПИ), представленному на очередном заседании правительства 6 сентября, несмотря на изменения в мировой ситуации, Вьетнам добился положительного восстановления деловой и производственной деятельности, стабилизировал макроэкономику, обуздал инфляцию и обеспечил основные экономические балансы.

В августе индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,65 в годовом исчислении, подняв средний показатель ИПЦ за первые 8 месяцев до 2,58%, что эквивалентно уровню, зафиксированному в период 2018-2021 гг., говорится в отчете.

Сборы в бюджет за первые 8 месяцев этого года выполнили около 84,8% годовой оценки, увеличившись на 19,4% в годовом исчислении, а импортно-экспортный оборот вырос примерно на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в августе и на 15,5% за первые 8 месяцев этого года, при этом положительное сальдо торгового баланса за 8 месяцев достигло 3,96 млрд. долл. США.

В то же время индекс промышленного производства (ИПП) вырос на 15,6% в годовом исчислении в августе и на 9,4% за 8 месяцев, говорится в отчете.

Общая выручка от розничной торговли товарами и услугами в августе также выросла на 50,2% в годовом исчислении.

В частности, были введены в эксплуатацию важные объекты инфраструктуры, такие как скоростные автомагистрали Вандон-Монгкай и Халонг-Монкай и мост Тхутхием 2.

В отчете также отмечены положительные результаты во многих областях, таких как оборона, безопасность и внешние связи.

Отмечается, что по состоянию на 28 августа было освоено 505 трлн. донгов (21,44 млрд. долл. США) государственного инвестиционного капитала, что составляет 93,2% от целевого показателя.

Между тем, Министерство финансов сообщило, что по состоянию на 31 августа из государственного бюджета было освоено более 212 трлн. донгов капитала, что составляет 39,15% от плана, установленного премьер-министром.

По состоянию на 2 сентября было освоено 55,5 трлн. донгов для поддержки программы социально-экономического восстановления и развития, в том числе более 10 трлн. донгов льготных кредитов через Вьетнамский банк социальной политики.

В министерстве отметили, что реализация национальных целевых программ также идет по правильному пути.

Губернатор Государственного банка Вьетнама Нгуен Тхи Хонг заявила, что в августе и первые 8 месяцев уровень инфляции удерживался на низком уровне, а экономический рост был относительно высоким, что свидетельствует об эффективности макроэкономической политики.

Министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг заявил, что многие авторитетные организации и эксперты с оптимизмом смотрят на экономические перспективы Вьетнама, отметив, что Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Вьетнама на уровне 7,5% в 2022 году и 6,7% в 2023 году, в то время как Азиатский банк развития и Международный Валютный фонд прогнозирует, что в этом году этот показатель может составить 6,5% и 6% соответственно.