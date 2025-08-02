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Важная веха, открывающая новую главу в отношениях Вьетнама с Египтом и Анголой
Отвечая на вопросы прессы накануне государственного визита, заместителя министра иностранных дел Нгуен Минь Ханг отметила, что визит имеет особое значение и давно ожидается как Вьетнамом, так и принимающими странами. Это не только важное двустороннее дипломатическое мероприятие, но и демонстрация решимости проводить внешнюю политику независимости, самостоятельности, многосторонности и диверсификации, которую проводят Партия и Государство Вьетнама.
Заместитель министра отметила, что визит способствовал углублению отношений с традиционными друзьями, особенно в контексте недавнего увеличения Вьетнамом обмена делегациями высокого уровня с регионом Ближнего Востока и Африки. В условиях сложной ситуации в мировой экономике диверсификация рынков и партнёров, особенно в Африке - регионе, богатом ресурсами, с большой численностью населения и быстрым ростом, имеет для Вьетнама стратегическое значение.
Одной из целей визита является содействие развитию экономической дипломатии, направленное на использование возможностей потенциальных рынков Африки и поддержку Вьетнама в достижении целевого показателя роста в 8,3–8,5% в этом году и двузначных показателей в последующие годы. Это часть стратегии превращения экономической дипломатии в главный приоритет в новой эпохе.
Кроме того, визит открывает возможность укрепить отношения с двумя странами, играющими важную роль в Африке. Египет занимает особое геостратегическое положение и оказывает большое влияние на Ближнем Востоке, в Африке и арабском мире. Ангола, в настоящее время председательствующая в Африканском союзе, также играет важную роль в Организации Объединенных Наций и многих многосторонних форумах. Примечательно, что визит приурочен к 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Анголой (1975–2025).
По словам заместителя министра, этот визит также является возможностью подтвердить важную роль и положение Вьетнама на международной арене. В рамках таких мероприятий, как выступления в Лиге арабских государств и Национальной ассамблее Анголы, президент донесёт послание Вьетнама, готово активно содействовать глобальному миру, сотрудничеству и развитию в соответствии с курсом, который неоднократно подчёркивал Генеральный секретарь То Лам.
Говоря о традиционных дружественных отношениях Вьетнама с Египтом, Анголой и ожидания от визита, заместитель министра подчеркнула, что отношения между Вьетнамом и Египтом, Анголой, а также африканскими странами в целом основаны на давней традиционной дружбе, и есть много оснований для оптимизма в отношении будущего. Исторически три страны стояли плечом к плечу, поддерживая друг друга в борьбе за национальную независимость. Президент Хо Ши Мин уделял большое внимание и выражал поддержку движениям за освобождение Африки. Также образ Вьетнама, связанный с победой при Дьенбьенфу, с именами лидера Хо Ши Мина и генерала Во Нгуен Зяпа, до сих пор оставляет глубокий след в сердцах народов Египта и Анголы
Заместитель министра отметила, что двусторонние отношения становятся всё более процветающими, что подтверждается сотрудничеством в политической, экономической, трудовой, образовательной и медицинской сферах, а также координацией на международных форумах, таких как ООН, «Группа 77» и Движение неприсоединения. Заместитель министра надеется, что визит президента Лыонг Кыонга станет новым поворотным моментом и будет способствовать развитию практического сотрудничества в таких областях, как «зелёная» и цифровая трансформация, энергетика, сельское хозяйство, туризм и народные обмены.
Заместитель министра заявила, что визит будет способствовать развитию экономического сотрудничества и поможет вьетнамскому бизнесу расширить свою деятельность в Африке, особенно в сфере телекоммуникаций и энергетики. Кроме того, это возможность усилить роль Вьетнама в ООН и многосторонних форумах, а также расширить сотрудничество между АСЕАН и африканскими региональными организациями. Визит также будет способствовать поддержке вьетнамской общины в Египте и Анголе в целях стабилизации их жизни, способствуя двусторонним отношениям и развитию на местах.