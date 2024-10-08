Важная веха в двусторонних отношениях между Вьетнамом и Францией

В ходе саммита То Лам посетил ряд мероприятий высокого уровня, включая официальную церемонию приветствия, которую провели президент Макрон и генеральный секретарь Международной организации Франкофонии (МОФ), открытие и пленарные заседания, посвященные теме «Креативность, инновации и предпринимательство», бизнес-форум франкоязычных стран по инновациям, а также церемония награждения образцовых франкоязычных предприятий.



Он также воспользовался возможностью встретиться с видными представителями вьетнамской интеллигенции из франкоязычных стран, сотрудниками посольства Вьетнама и других учреждений во Франции, а также членами вьетнамской общины. Он также провел встречи с руководителями ряда стран, международных организаций и иностранных компаний.

На заключительном заседании 19-го саммита Франкофонии было утверждено несколько важных документов, в том числе Совместная декларация Виллерс-Коттерец и резолюция о политической ситуации и миростроительстве на франкофонном пространстве.

Кроме того, в качестве официальных членов в организацию были приняты Гана и Республика Кипр, в результате чего число членов МОФ увеличилось до 93. Кроме того, Ангола, Чили, Новая Шотландия (Канада), Французская Полинезия и Саар (Германия) получили статус наблюдателей.

На саммите было принято решение о том, что 46-я встреча министров франкофонии пройдет в Кот-д'Ивуаре в 2025 году, а 20-й саммит франкофонии состоится в Камбодже в 2026 году. Это будет второй случай проведения саммита в Азиатско-Тихоокеанском регионе после 7-го саммита, состоявшегося в Ханое в 1997 году.

В ходе своего официального визита во Францию вьетнамский лидер принял участие в официальной церемонии приветствия, встретился с прессой и провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он также встретился с председателем Национального собрания Франции, принял национального секретаря Французской коммунистической партии и представителя Общества французско-вьетнамской дружбы, посетил штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже и провел рабочее заседание с ее генеральным директором.

По этому случаю То Лам и высокопоставленная делегация Вьетнама возложили цветы в память о президенте Хо Ши Мине к его статуе в городе Монтрёй, приняли участие в церемонии открытия мемориальной доски в честь президента Хо Ши Мина и встретились с мэром города Гавр.

Лидеры двух стран договорились объявить о повышении уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства и определили основные направления и меры по дальнейшему углублению Всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Францией практическим образом, соответствующим новому контексту сотрудничества между двумя странами. Благодаря этому решению Франция стала первой страной в ЕС, имеющей всеобъемлющее стратегическое партнерство с Вьетнамом.

По итогам визита стороны опубликовали совместное заявление о повышении уровня отношений до Всеобъемлющего стратегического партнерства, в котором подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению политического сотрудничества перед лицом международных вызовов; укреплению сотрудничества в области обороны и безопасности, а также экономического партнерства, сотрудничества в целях устойчивого развития и самообеспечения; и развитию обменов между людьми.