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Было объявлено о запуске конкурса по рисованию для охраны редких морепродуктов
Выступая на церемонии открытия Конкурса, г-н Чан Динь Луан, начальник Главного управления рыболовства сказал, что Вьетнам имеет богатые водные ресурсы, расположенные вдоль побережья моря и вокруг островов. Тем не менее, рост населения, высокая потребность в экономическом развитии, интенсивная добыча морепродуктов, проведение туристических мероприятий и др. негативно влияют на морские экосистемы, в результате чего истощаются водные ресурсы и исчезают редкие морепродукты.
В 2022 году Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов утвердило коммуникационный проект по повышению осведомленности общества об охране морской среды до 2030 года, который включает проведение конкурса по рисованию для охраны редких морепродуктов.
Конкурс по рисованию «Охрана морской среды и редких морепродуктов для будущих поколений» призван повысить осведомленность людей об их ответственности за охрану редких морепродуктов. Конкурс предоставляет участникам возможность выразить свои способности и страсть к рисованию и донести до публики важность защиты водных ресурсов, искать инициативы по защите морепродуктов в местностях.
Работы могут быть выполнена вручную или в виде компьютерной графики. Работы принимаются с 9 ноября по 9 декабря 2022 года напрямую или по почте по адресу: город Ханой, район Хоанкием, улица Нгокуен, 14, Вьетнамская сельскохозяйственная газета.
Церемония вручения наград состоится 26 декабря 2022 года.