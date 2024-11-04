Была создана бизнес-ассоциация для укрепления экономических связей между Вьетнамом и Бельгией

Ассоциация, действующая под девизом «Равенство - солидарность - устойчивое развитие», планирует работать над созданием форума для вьетнамских бизнесменов, инвесторов и экспертов в Бельгии для обмена опытом, поиска возможностей сотрудничества и поддержки деловых начинаний друг друга.



Это будет место, где члены могут обмениваться опытом, искать возможности для сотрудничества и поддержки друг друга в деловой деятельности.



Совет директоров VBAB состоит из 11 членов, представляющих различные отрасли, а возглавляет его генеральный директор SIR Tailor Belgium Нгуен Тхань Винь, успешная фигура в швейной промышленности с глобальной бизнес-сетью. Дао Хонг Хай, основатель популярной сети ресторанов Hanoi Station в Брюсселе, является генеральным секретарем ассоциации. Зыонг Минь Чи, генеральный секретарь Бельгийско-вьетнамского альянса, занимает должность вице-председателя.

Разнообразный опыт руководства VBAB обещает практическую пользу для вьетнамского делового сообщества в Бельгии.



Выступая на мероприятии, Нгуен Тхань Винь выразил надежду, что благодаря солидарности и усилиям всех членов, VBAB станет надежным мостом для успешного доступа вьетнамских предпринимателей на Бельгийский рынок.



Посол Вьетнама в Бельгии, глава вьетнамской делегации в ЕС Нгуен Ван Тхао выразил решительную поддержку деятельности ассоциации, подтвердив, что посольство всегда будет поддерживать ассоциацию, создавая все благоприятные условия для активного развития вьетнамских предприятий в Бельгии. По его словам, учреждение VBAB считается позитивным сигналом, демонстрирующим интерес вьетнамского делового сообщества к бельгийскому рынку.



Председатель Генерального общества вьетнамцев в Бельгии (UGVB) Хюинь Конг Ми сказал, что UGVB всегда будет сопровождать VBAB, поддерживая деятельность по связям, защищая права и делясь опытом вьетнамских предпринимателей в Бельгии.



Со своей стороны, торговый советник, глава Вьетнамского торгового представительства в Бельгии и ЕС Чан Нгок Куан также пообещал поддерживать VBAB во всех видах деятельности и подчеркнул роль представительства в предоставлении рыночной информации. Он подчеркнул: «Мы предоставим информацию о рынке, деловые связи и поддержку в административных процедурах, чтобы создать наиболее благоприятные условия для вьетнамских предпринимателей в Бельгии».

В то же время Танги Гюйбрехс-Тондро, представитель Бельгийско-вьетнамского альянса, выразил надежду на тесное сотрудничество с VBAB для стимулирования роста бизнеса и укрепления сотрудничества между двумя странами.



Нгуен Тхань Винь рассказал Вьетнамскому информационному агентству о том, что в настоящее время ассоциация насчитывает около 60 членов, и в ближайшее время их число будет расти. Ассоциация будет уделять должное внимание налаживанию связей между вьетнамскими фирмами в Бельгии и местными предприятиями, а также организации мероприятий по культурному обмену для улучшения взаимопонимания.