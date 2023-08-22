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Бывший посол Дэвид Дивайн прокомментировал развитие вьетнамо-канадских отношений
Оценивая достижения отношений сотрудничества между Вьетнамом и Канадой за последние 50 лет, Дэвид Дивайн отметил, что большой вклад в развитие этих отношений вносят обмены в политической сфере, включая визиты на высоком уровне и обмены в области бизнеса, экономики и инвестиций, в частности подписание Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP). Обе стороны также имеют много совместной дипломатической деятельности и оказывают помощь друг другу в целях развития. С 1990 года Канада предоставила Вьетнаму помощь в различных формах на сумму почти 2 миллиарда долларов. Обе стороны укрепляют сотрудничество как в военной деятельности, так и в срефе образования. В 2017 году Вьетнам и Канада договорились об установлении всестороннего партнерства.
Дэвид Дивайн подтвердил, что Вьетнам достиг большого успеха в сокращении бедности, и Канада очень гордится своим небольшим участием в этом деле. Эти достижения позволяют Вьетнаму стать сильным членом сообщества Юго-Восточной Азии и лидером в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за политическую стабильность.
Бывший посол Канады во Вьетнаме поделился, что многому научился во время пребывания во Вьетнаме. По его словам, Вьетнамское правительство имеет очень хорошее направление своей политики и гарантирует, что экономика будет расти довольно хорошо и будет готово предотвратить проблемы.
По мнениям бывшего посла, две страны могут сотрудничать в ряде областей, например, реагирование на изменение климата. Многие люди думают, что изменение климата просто вызывает глобальное потепление, но на самом деле его последствий гораздо больше. Этим летом в Канаде бушуют лесные пожары, торнадо и ураганы. Буквально на прошлой неделе были сильные наводнения. Вот к чему приводит изменение климата. Бывший посол подчеркнул важность того, чтобы Канада и Вьетнам могли работать вместе и убедить другие страны в том, что изменение климата является серьезной проблемой.