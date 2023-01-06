Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Бывший посол Вьетнама в Малайзии арестован

Милиция возбудила уголовное дело и временно задержала бывшего посла Вьетнама в Малайзии Чан Вьет Тая по обвинению в «злоупотреблении служебным положением и властью при исполнении служебных обязанностей». Нгуен Хоанг Линь, бывший сотрудник посольства Вьетнама в Малайзии, также был привлечен к ответственности по тому же обвинению, и ему было запрещено покидать место жительства. Об этом 5 января заявил начальник управления и пресс-секретарь Министерства общественной безопасности генерал-лейтенант То Ан Со.

Это последние этапы расследования дела о «даче взятки, получении взятки; злоупотреблении положением, властью при исполнении служебных обязанностей; мошенничестве, присвоении имущества» в Министерстве иностранных дел, Ханое и некоторых других местностях.

Ранее в рамках следствия были арестованы многие действующие и бывшие чиновники.

Среди них Нгуен Куанг Линь, помощник постоянного заместителя премьер-министра; То Ан Зунг, заместитель министра иностранных дел; и Нгуен Тхи Хыонг Лан, директор консульского департамента МИД.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top