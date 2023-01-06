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Бывший посол Вьетнама в Малайзии арестован
Это последние этапы расследования дела о «даче взятки, получении взятки; злоупотреблении положением, властью при исполнении служебных обязанностей; мошенничестве, присвоении имущества» в Министерстве иностранных дел, Ханое и некоторых других местностях.
Ранее в рамках следствия были арестованы многие действующие и бывшие чиновники.
Среди них Нгуен Куанг Линь, помощник постоянного заместителя премьер-министра; То Ан Зунг, заместитель министра иностранных дел; и Нгуен Тхи Хыонг Лан, директор консульского департамента МИД.