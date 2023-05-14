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Бывший заместитель министра Фам Куанг Хиеу: Возможность участвовать в мировом рынке халяльной продукции огромна
Недавно премьер-министр Фам Минь Тьинь издал Постановление об утверждении Проекта по укреплению международного сотрудничества для создания и развития халяльной индустрии Вьетнама до 2030 года. По оценке Фам Куанг Хиеу этот проект впервые проходил под председательством Министерства иностранных дел.
Во-первых, это первый проект, который отметил национальную ориентацию на мобилизацию международных ресурсов для методичного, профессионального и всестороннего создания и развития вьетнамской индустрии халяль, помогая вьетнамским предприятиям глубоко и эффективно участвовать в глобальной цепочке поставок и производства халяльной продукции.
Во-вторых, Проект создает новое направление в реализации экономической дипломатии для развития, помогая открыть к 2028 году потенциальный халяльный рынок в масштабах до 10 трлн долларов США по всему миру и создавая новый импульс для устойчивого экономического развития Вьетнама.
В-третьих, реализация Проекта способствует укреплению и углублению отношений Вьетнама с важными странами-потребителями халяльных продуктов, такими как Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия..., способствуя тем самым повышению роли Вьетнама на глобальной карте халяльного сектора.
Оценивая новые возможности для вьетнамского бизнеса при выходе на мировой рынок халяль в ближайшем будущем, Фам Куанг Хиеу отметил, что для Вьетнама потенциал и возможности мирового рынка халяльной продукции по-прежнему очень велики. Во-первых, глобальный халяльный рынок имеет очень большие масштабы: около 1,94 миллиарда человек в 2022 году, что составляет почти четверть населения мира, и этот показатель продолжает расти.
Масштаб мировой халяльной экономики достиг 7 трлн долларов США в 2022 году и, как ожидается, увеличится примерно до 10 трлн долларов США к 2028 году. Рынок потребления халяльной продукции широко распространен по всему миру, уровень потребления и использования халяльных продуктов имеет тенденцию к увеличению, распространяясь на немусульманские рынки, поскольку халяльные продукты соответствуют многим критериям безопасности пищевых продуктов, качества и защиты окружающей среды. Кроме того, крупнейшие страны-производители халяльной продукции в мире в основном являются немусульманскими странами.
Во-вторых, многие страны, которые являются основными мусульманскими потребительскими рынками или экспортерами халяльной продукции в мире (такие как Корея, Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия...), выразили заинтересованность и желание развивать сотрудничество с Вьетнамом в области инвестиций и развития Халяль-индустрии во Вьетнаме.
В-третьих, во Вьетнаме много благоприятных условий для развития халяльной индустрии, таких как выгодное географическое положение, сильное развитие сельского хозяйства, продуктов питания, туризма и услуг; широкая и всесторонняя международная экономическая интеграция при участии во многих ведущих экономических связях региона, включая соглашения о свободной торговле нового поколения. Более того, вьетнамское правительство очень заинтересовано в поддержке вьетнамских предприятий для эффективного участия на мировом рынке халяльной продукции…
Фам Куанг Хиеу сказал, что Министерство иностранных дел, играющее роль координатора в реализации Проекта, разработал план реализации Проекта в 2023 году.
Во-первых, сосредоточить внимание на продвижении реализации Проекта по большим группам решений, таких как интеграция содержания развития вьетнамской халяльной индустрии в двустороннем сотрудничестве с партнерами; содействие подписанию соглашений о создании правовой базы для укрепления международного сотрудничества в сфере халяль...
Во-вторых, активно продвигать информацию и пропаганду, способствуя повышению осведомленности людей, предприятий и населенных пунктов об основной информации о халяль, такой как концепции, стандарты, сертификаты, тенденции, позиции развития рынка и культуры и бизнеса с мусульманами… Министерство иностранных дел активно координирует свои действия с соответствующими министерствами, департаментами, филиалами, провинциями и городами, чтобы активно продвигать двустороннее общение с целью повышения осведомленности, поддержки и поощрения предприятий и населенных пунктов к производству продуктов и услуг, соответствующих стандартам халяльной продукции.
В-третьих, Министерство иностранных дел сопровождает, координирует и направляет провинции и города в разработке Планов действий и реализации Проекта в 2023 году, в ближайшем будущем, уделяет особое внимание пропаганде и повышению осведомленности о халяльной индустрии, Исламской культуре для людей, бизнеса и местностей, продвижение имиджа и бренда вьетнамских халяльных продуктов и услуг на мировом рынке; разработать и усовершенствовать соответствующий механизм управления, шаг за шагом совершенствуя правовой коридор в области сертификации, управления и разработки стандартов халяльной продукции...
В духе дипломатии на службе экономики и развития Министерство иностранных дел с ролью «прокладывающего путь, сопровождающего» будет координировать свои действия с министерствами: сельского хозяйства и развития сельских местностей, науки и техники, промышленности и торговли, внутренних дел следить и поддерживать населенные пункты и предприятия в укреплении международного сотрудничества для всестороннего и профессионального развития вьетнамской халяльной индустрии.
Бывший заместитель министра иностранных дел уверен, что при нынешнем хорошем импульсе сотрудничества между Вьетнамом и другими странами, особенно с мусульманскими, халяльная индустрия станет важной сферой, способствующей углублению отношений качественного, эффективного сотрудничества Вьетнама и партнеров, развитию и общему процветанию Вьетнама и других стран.