Бывший глава экономической группы привлечен к уголовной ответственности за мошенничество

Чинь Ван Куйет, бывший председатель FLC Group. Фото: ВИА Министерство общественной безопасности 25 августа возбудило уголовное дело против Чиня Ван Куйета , бывшего председателя компании FLC Group , и еще трех человек по обвинению в мошенническом присвоении имущества после их предыдущих арестов по обвинению в манипулировании фондовым рынком.

Соответственно, на основании расширенного расследования дела о манипулировании фондовым рынком, имевшего место в FLC Group, BOS Securities и связанных с ними компаниях, следователи пришли к выводу, что имеются основания для определения того, что в дополнение к уже возбужденному преступному деянию группа также совершила акт получения имущества обманным путем.

Утверждается, что 4 ответчиков осуществляли мошенничество с 2014 по 2016 год, проводя процедуры по увеличению уставного капитала строительной компании FLCFaros (ROS) с 1,5 млрд. донгов (64.055 долл. США) до 4,3 трлн. донгов, что эквивалентно 430 млн. акций. Когда акции были зарегистрированы на бирже, они продали их, чтобы забрать деньги у инвесторов.

По состоянию на 24 февраля 2021 года Куйет приказал своему бухгалтеру, который также преследуется по этому делу, продать все свои акции ROS и акции 5 других лиц за 6,412 трлн. донгов, а затем снял наличные, чтобы присвоить деньги.

29 марта 2022 года Куйет был задержан по подозрению в манипулировании фондовым рынком.



