Бывший Генсекретарь Нонг Дык Мань принял Генсекретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса

Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса посетил бывшего Генсекретаря ЦК КПВ Нонг Дык Маня. Фото: baochinhphu.vn

В тёплой, проникнутой духом товарищества и братства атмосфере бывший Генсекретарь Нонг Дык Мань тепло приветствовал Генсекретаря ЦК НРПЛ, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита — близкого друга и соратника, братского товарища Партии, Государства и народа Вьетнама; высоко оценил исключительно особое значение визита, подчеркнув, что Генсекретарь и Президент Лаоса выбрал Вьетнам первым направлением своего зарубежного визита сразу после успешного проведения XII съезда НРПЛ.

Он также с удовлетворением отметил, что Генсекретарь и Президент Лаоса стал первым зарубежным главой государства, посетившим Вьетнам и поздравившим с успешным проведением XIV съезда КПВ, открывающего новый этап развития каждой из стран, а также отношений между Вьетнамом и Лаосом.

Визит, по его словам, способствует подтверждению внешнеполитического курса обеих стран, который придаёт особое значение сохранению и неуклонному развитию отношений великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между Вьетнамом и Лаосом, Лаосом и Вьетнамом.

Бывший Генсекретарь Нонг Дык Мань выразил глубокую уверенность в том, что под руководством НРПЛ во главе с товарищем Тхонглуном Сисулитом братский Лаос будет и впредь развиваться стабильно и устойчиво, уровень жизни народа будет постоянно повышаться, а международный авторитет страны — неуклонно укрепляться.

По этому случаю Нонг Дык Мань передал тёплые приветы и наилучшие пожелания крепкого здоровья бывшему Генеральному секретарю, бывшему Президенту Лаоса Чоуммали Сайясоне и бывшему Генеральному секретарю, бывшему Президенту Лаоса Буннянгу Ворачиту.

В свою очередь Генсекретарь ЦК НРПЛ, Президент Лаоса Тхонглун Сисулит подчеркнул, что нынешний визит, в котором принимают участие многие высокопоставленные руководители центральных министерств и ведомств Лаоса, наглядно демонстрирует высокую политическую решимость Партии и Государства Лаоса совместно с Вьетнамом успешно реализовать резолюции и договорённости высокого уровня, продолжая укреплять отношения великой дружбы, особой солидарности, всестороннего сотрудничества и стратегической взаимосвязанности между Вьетнамом и Лаосом, делая их всё более прочными, эффективными и практико-ориентированными.

Стороны подтвердили, что особые отношения между Вьетнамом и Лаосом, заложенные и бережно взращённые уважаемыми Президентом Хо Ши Мином, Президентом Кайсоном Фомвиханом и Президентом Суфанувонгом, являются бесценным общим достоянием, закономерностью существования и развития двух народов; выразили согласие продолжать сохранять, защищать и углублять эти редкие, уникальные отношения, усиливать стратегическую взаимосвязанность, повышать эффективность практического сотрудничества, а также уделять особое внимание воспитанию молодого поколения двух стран как достойных продолжателей традиций особой солидарности между Вьетнамом и Лаосом.