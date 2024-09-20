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Бутан уделяет приоритетное внимание развитию двусторонних отношений с Вьетнамом
Он является первым послом Бутана во Вьетнаме, вручающим верительные грамоты, с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 2012 году.
Заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет отметил, что вьетнамско-бутанские отношения развиваются хорошо, и предложил обеим сторонам в ближайшее время увеличить обмен делегациями высокого уровня и делегациями всех уровней. Заместитель министра также приветствовал стремление обеих сторон расширить связи и укрепить культурное и туристическое сотрудничество. До Хунг Вьет подчеркнул, что Вьетнам готов экспортировать в Бутан продукцию, отметив, что у Вьетнама есть много крупных предприятий, которые могут инвестировать в Бутан в области инфраструктуры, телекоммуникаций, информационных услуг. Заместитель министра поручил послу активно обмениваться информацией с вьетнамской стороной и устанавливать связи между министерствами, ведомствами и предприятиями двух стран для продвижения возможностей двустороннего сотрудничества.
В свою очередь посол Кинзанг Дорджи подчеркнул, что Бутан всегда рассматривает Вьетнам как одну из приоритетных стран для развития двусторонних отношений, а также желает перенять опыт развития Вьетнама. Посол выразил пожелание продвигать потенциал и возможности сотрудничества между двумя странами в областях торговли, инвестиций, культуры, образования, туризма, укрепить двустороннее сотрудничество в области буддийского образования. Посол сообщил, что авиакомпания Bhutan Air планирует открыть прямой рейс между Хошимином и бутанским городом Паро. Он предложил обеим сторонам вскоре подписать Соглашение о воздушном сообщении, чтобы облегчить реализацию прямого рейса.