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НОВОСТИ

Бутан уделяет приоритетное внимание развитию двусторонних отношений с Вьетнамом

19 сентября в Ханое заместитель министра иностранных дел Вьетнама До Хунг Вьет принял посла Королевства Бутан в Таиланде и по совместительству во Вьетнаме, Кинзанга Дорджи по случаю визита посла во Вьетнам для вручения верительных грамот.

 

Он является первым послом Бутана во Вьетнаме, вручающим верительные грамоты, с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 2012 году.

Заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет отметил, что вьетнамско-бутанские отношения развиваются хорошо, и предложил обеим сторонам в ближайшее время увеличить обмен делегациями высокого уровня и делегациями всех уровней. Заместитель министра также приветствовал стремление обеих сторон расширить связи и укрепить культурное и туристическое сотрудничество. До Хунг Вьет подчеркнул, что Вьетнам готов экспортировать в Бутан продукцию, отметив, что у Вьетнама есть много крупных предприятий, которые могут инвестировать в Бутан в области инфраструктуры, телекоммуникаций, информационных услуг. Заместитель министра поручил послу активно обмениваться информацией с вьетнамской стороной и устанавливать связи между министерствами, ведомствами и предприятиями двух стран для продвижения возможностей двустороннего сотрудничества.

В свою очередь посол Кинзанг Дорджи подчеркнул, что Бутан всегда рассматривает Вьетнам как одну из приоритетных стран для развития двусторонних отношений, а также желает перенять опыт развития Вьетнама. Посол выразил пожелание продвигать потенциал и возможности сотрудничества между двумя странами в областях торговли, инвестиций, культуры, образования, туризма, укрепить двустороннее сотрудничество в области буддийского образования. Посол сообщил, что авиакомпания Bhutan Air планирует открыть прямой рейс между Хошимином и бутанским городом Паро. Он предложил обеим сторонам вскоре подписать Соглашение о воздушном сообщении, чтобы облегчить реализацию прямого рейса.

VOV/ИЖВ

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