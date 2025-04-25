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Бурный рост сезонных товаров по случаю празднования 50-летия воссоединения страны

Множество сезонных товаров, таких как «аозай», традиционные южновьетнамские рубашки «баба», футболки с изображением красного флага с жёлтой звездой, конические шляпы и шарфы «кхань ран» южного региона, стали популярными среди туристов в Хошимине. Их охотно покупают для фотографий, чек-инов и в качестве сувениров к 50-летию воссоединения страны.
  Жители Хошимина в одежде с изображением красного флага с жёлтой звездой выходят на улицы, празднуя 50-летие освобождения Юга. Фото: VNA.  
В атмосфере празднования 50-летия воссоединения страны на рынке Хошимина также наблюдается бурный рост оптовой торговли и сезонного бизнеса.

Многие предприятия отмечают, что это сезон особого сезонного бизнеса, создающий благоприятные условия для жителей и туристов, чтобы активно присоединиться к празднованию великого национального события.

Во многих туристических, развлекательных и культурных местах, таких как Исторический памятник Дворец Независимости, Главпочтамт Хошимина, Музей жертв войны, пристань Бах Данг… появились многочисленные точки продажи одежды, шляп, флагов с изображением красного флага с жёлтой звездой, шарфов «кхань ран» южного региона и конических шляп.

Ха Чанг, жительница района 1 города Хошимин, рассказала, что с середины апреля 2025 года она продает флаги с изображением красного флага с жёлтой звездой разных размеров в районе парка 30 апреля и в Историческом памятнике Дворец Независимости, чтобы удовлетворить потребности местных жителей и туристов в "чек-инах".

Из этих товаров особенно популярны маленькие флаги, которые можно держать в руках. Цена таких флагов колеблется от 10 000 до 20 000 донгов за штуку, в зависимости от материала

Хунг Туан, житель района Тан Бинь, отметил, что в последние недели все больше людей и туристов посещают и "чекинятся" в таких местах, как пристань Бах Данг, пешеходная улица Нгуен Хуе... Поэтому спрос на продажу флагов с каждым днем растет.

Кроме того, как внутренние, так и иностранные туристы приобретают шарфы «кхань ран» и футболки с изображением красного флага с жёлтой звездой в качестве сувениров и подарков для родных и друзей.

Тем временем, торговые центры, супермаркеты и сети кафе-кондитерских тоже не упускают возможности для продажи «особых» сезонных товаров, приуроченных к важной дате страны.

Так, в кафе như Ống Coffee (район 1), Hỉn Coffee (район 12), Giang Cafe (район 10), Nhâm Cafe (район Биньтхань) были представлены блюда и напитки с образами, символизирующими родину, страну и народ Вьетнама.

В этих заведениях посетителям предлагают напитки в бамбуковых стаканах с травяными соломинками и прикреплённым мини-флажком, а также украшают поверхности блюд фразами « Я люблю Вьетнам», «I love Viet Nam», «Хоангша и Чыонгша принадлежат Вьетнаму».

Кафе не только предлагает напитки с национальной символикой, но и бесплатно предоставляет реквизит для фото - в духе 50-летия воссоединения страны.

ВИА/ИЖВ

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