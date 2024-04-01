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Бум экспорта сельскохозяйственной продукции в первые месяцы 2024 года
В январе экспорт фруктов и овощей из Вьетнама принес 510 миллионов долларов США, что более чем в два раза превыcил показатели аналогичного периода прошлого года. Этому способствовал рост спроса в Китае в период празднования Нового года, особенно на дуриан.
Как только вьетнамский дуриан был допущен на китайский рынок, его доля на рынке составила 35%, сразу после Таиланда с долей 65%.
В настоящее время Вьетнам экспортирует дуриан более чем на 20 рынков, но 99 % всего экспортного оборота приходится на Китай.
Генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации овощей и фруктов Данг Фук Нгуен заявил, что дуриан останется стратегическим продуктом вьетнамской плодоовощной промышленности и в 2024 году. Если Китай откроет двери для вьетнамского замороженного дуриана в этом году, то объем вьетнамского экспорта свежего, замороженного и переработанного дуриана может достичь 3 - 4 миллиардов долларов США.
Оборот экспорта фруктов и овощей в 2024 году может достичь нового пика, возможно, 6,5 - 7 миллиардов долларов США, сказал Данг Фук Нгуен, посоветовав бизнесу воспользоваться протоколами по маракуйе, авокадо, кокосу и замороженному дуриану, как только Вьетнам и Китай подпишут их.
Нгуен Кхак Тьен, председатель совета директоров вьетнамской акционерной компании Ameii, сказал, что существует большой потенциал и возможности для увеличения вьетнамского экспорта фруктов и овощей в Китай.
По его словам, сотрудничая с китайскими корпорациями, Ameii осознала потенциал увеличения оборота продуктов переработки дуриана.
С начала 2024 года вьетнамская рисовая промышленность также получила хорошие новости: было подписано множество контрактов и меморандумов о взаимопонимании по экспорту риса.
Во-первых, семь вьетнамских предприятий выиграли восемь из 17 тендерных пакетов на поставку более 300 000 тонн риса в Индонезию. Кроме того, Индонезия планирует продолжить импорт 2 миллиона тонн риса в этом году.
Между тем, Республика Корея (РК) планирует открыть до девяти тендеров на импорт риса от нескольких поставщиков по всему миру в зависимости от ситуации с внутренними поставками. РК предоставляет Вьетнаму общую квоту в размере более 55 000 тонн.
В начале февраля Вьетнам подписал меморандум о взаимопонимании по продаже Филиппинам 1,5-2 млн тонн риса в год в течение пяти лет. Филиппины станут ведущим мировым импортером риса в 2024 году, поскольку они объявили о рекордном спросе на импорт в 3,8 млн тонн ежегодно. В настоящее время на долю вьетнамского риса приходится более 80 % от общего объема импорта риса на Филиппины.
Между тем Индия, которая поставляет около 40 % риса в мире, до сих пор не подает признаков возобновления экспорта риса. В результате только в январе Вьетнам экспортировал 500 000 тонн риса, заработав 296 миллионов долларов США, что на 39,4 % больше по объему и на 59 % по стоимости по сравнению с тем же периодом 2023 года.
В январе экспорт кофе из Вьетнама также достиг 230 000 тонн на сумму 623 миллиона долларов США, что на 61,6% больше по объему и более чем в два раза больше по стоимости по сравнению с тем же периодом 2023 года.
С начала года цены на кофе на внутреннем и мировом рынках постоянно достигали новых пиков. В настоящее время цена на кофе на внутреннем рынке превысила 80 000 донгов за кг, что является рекордно высоким показателем за всю историю.
По данным Вьетнамской ассоциации кофе и какао, импортеры по всему миру обращают внимание на вьетнамский кофе. Ожидается, что цены на кофе взлетят на фоне низкого предложения, тем более что в 2023-2024 годах прогнозируется сокращение производства кофе во Вьетнаме на 10%, до 1,6-1,7 млн тонн.
Вьетнам стремится увеличить поставки сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции, особенно на ключевые рынки, такие как Китай, США, Япония и ЕС, а также на новые рынки с большим потенциалом, такие как мусульманские страны, Ближний Восток и Африка. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов также координирует работу по поддержке защиты товарных знаков и географических указаний для потенциальных вьетнамских продуктов.