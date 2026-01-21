Бум на туры в период лунного Нового года

Посетители в недавно открывшемся музее фо в квартале Бентхань города Хошимина. Фото: sggp.org.vn



Туристические компании ускоряют подготовку по направлениям продуктовых предложений, транспортного обеспечения и кадров, чтобы удовлетворить растущий спрос на весенние поездки и культурные впечатления в период Тэта как со стороны отечественных, так и иностранных туристов.

С начала 2026 года многие турфирмы сообщили о росте бронирований туров на период Лунного Нового года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что всё большей популярностью пользуются маршруты, ориентированные на погружение в культуру, знакомство с местным укладом и фестивали ранней весны, а не исключительно поездки для отдыха, как это было в прежние годы.

Эмили Роуз Томпсон, туристка из Новой Зеландии, рассказала, что рада во второй раз после пандемии COVID-19 вернуться во Вьетнам, как раз в период традиционного Лунного Нового года. Она выразила надежду, что ей удастся увидеть, как идёт подготовка к празднику, посетить традиционные рынки, поучаствовать в семейных трапезах и почувствовать, как вьетнамцы встречают Новый год.

Ожидая рост интереса со стороны иностранных туристов к традиционному празднику Тэт, туристические компании заблаговременно готовят свои программы и предложения.

В начале февраля туристическая акционерная компания Vietluxtour, как ожидается, примет иностранных гостей в провинции Донгтхап, где они примут участие в мероприятиях, тесно связанных с сельской жизнью в дельте Меконга, включая посещение новогодних рынков, знакомство с традиционными новогодними блюдами и общественными культурными пространствами.

По словам Тран Тхи Бао Ту, директора по маркетингу и коммуникациям Vietluxtour, хотя потребители склонны сокращать расходы во многих областях, бюджеты, выделяемые на путешествия во время Лунного Нового года, особенно на высококачественные продукты для отдыха и развлечений, продолжают расти.

На сайте Saigontourist программа под названием «Тэт по-сайгонски» также привлекает большое внимание. Тур проходит с 1-го по 4-й день первого месяца по лунному календарю и позволяет погрузиться в праздничную атмосферу Хошимина и юга Вьетнама: прогуляться по центру города, посетить весенний фестиваль цветов в парке Таодан, заглянуть в пагоду Вьетнам Куок Ты, чтобы познакомиться с традиционными верованиями, попросить каллиграфию на удачу и, что особенно примечательно, отметить Тэт в домах местных жителей, разделив с семьями праздничную трапезу в день воссоединения.

В то же время растёт спрос и на туры в такие направления, как Далат, Дьенбьен и Шонла: многие маршруты были раскуплены заранее, несмотря на привычку вьетнамских туристов бронировать поездки в последний момент.

Хоанг Ми Ань, жительница Хошимина, рассказала, что она вместе с друзьями, вьетнамцами из Канады, недавно отправилась в поездку на северо-запад, чтобы полюбоваться цветением персиков и слив. «Прохладный климат, великолепные пейзажи и праздники этнических общин произвели на нас сильное впечатление», отметила она.

На фоне туристического ажиотажа авиационный рынок вошёл в пик сезона. Цены на авиабилеты накануне Тэта 2026 года заметно выросли на многих направлениях вылета из Хошимина, особенно в центральные регионы, Центральное нагорье и на север страны.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, авиакомпании увеличивают частоту рейсов. Vietnam Airlines добавила почти 300 рейсов, предложив более 60 тыс. дополнительных мест, а Vietjet открыла продажи примерно на 390 тыс. дополнительных мест, сосредоточившись на направлениях с высоким спросом до и после Тэта.