Бум внутреннего туризма

Пляж катко в Хайфоне в выходной день. Фото: https://baotintuc.vn

По данным Генерального управления туризма министерства культуры, спорта и туризма, за первые 6 месяцев 2022 г. количество внутренних туристов составил 60,8 млн. человек.

В дни праздников по всей стране наблюдалось бурное восстановление внутреннего туризма. Многие туристические центры были полностью заполнены, а уровень заполняемости заведений гостиничного бизнеса составлял 90-95%.

По оценкам Google Destination Insights (Статистика Google по местам назначения), в мае 2022 г. количество поисковых запросов вьетнамцев по направлениям внутреннего туризма выросло на 478% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в июне – даже на 669%. Это говорит об успешном туристическом сезоне и быстром восстановлении внутреннего туризма.

После открытия границ в марте 2022 г., количество поисковых запросов вьетнамских граждан по направлениям выездного туризма также постоянно росло. Сингапур является самым часто запрашиваемым направлением, за ним следуют Таиланд, Камбоджа, США, Австралия, Франция и Индонезия, ОАЭ и Южная Африка.

Сейчас идет пик летнего сезона внутреннего туризма, и поток пассажиров на внутренних рейсах вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., т.е. временем до пандемии. По прогнозу Управления авиации Вьетнама в 2022 г. данный показатель увеличится на 190% по сравнению с 2021 г. Количество иностранных пассажиров, приезжавших во Вьетнам за первые 6 месяцев года, также увеличилось в 6,8 раза по сравнению с первым полугодием 2021 г.



