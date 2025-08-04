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Бум виноградного туризма на залитых солнцем полях провинции Кханьхоа

Благодаря характерному жаркому и сухому климату южная провинция Кханьхоа переориентируется на агротуризм, продвигая новые сорта винограда и превращая виноградники в туристические достопримечательности. В коммуне Ниньфыок фермер Тонг Минь Хай стал одним из пионеров, внедривших высокие технологии в выращивание винограда. На своем винограднике площадью 1 га он культивирует шесть сортов винограда по стандарту VietGAP, используя теплицы для адаптации к изменениям климата.

Благодаря современным методам выращивания, виноградник Тонг Минь Хая всегда усыпан плодами. Его живописная красота, напоминающая европейские виноградные фермы, привлекает множество туристов, желающих исследовать плантации и попробовать свежий виноград прямо с лозы.

Помимо Ниньфыок, деревня виноградарей Тхайан площадью около 200 га в коммуне Виньхай вдоль провинциальной трассы 702, ведущей к Национальному парку Нуй Чуа, также стала популярным направлением среди туристов.

С целью повышения привлекательности местных сортов винограда Институт хлопка и развития сельского хозяйства Няхо активно занимается выведением новых высокоурожайных и эстетически привлекательных сортов. Эти сорта передаются фермам, кооперативам и виноградарям для широкого внедрения.

С более чем 1 000 га виноградников Кханьхоа занимает первое место во Вьетнаме по площади виноградных посадок, ежегодно поставляя на рынок от 26 000 до 28 000 тонн свежего винограда.

Особо стоит отметить, что новые сорта винограда, выращиваемые по технологии высокоинтенсивного земледелия, приносят высокий экономический эффект — доход составляет от 500 до 600 миллионов донгов с гектара за один урожай, что эквивалентно 1–1,2 миллиарда донгов в год.

ВИА/ИЖВ

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