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Буддийские учения и послания способствуют построению и укреплению отношений между Вьетнамом и Индией

День Весак ООН отмечался в пагоде Чанкуок в Ханое 25 мая, или на седьмой день четвертого лунного месяца, совместными усилиями Вьетнамской буддийской сангхи (ВБС), ханойского отделения Ассоциации вьетнамо-индийской дружбы и посольства Индии
  Участники церемони. Фото: ВИА  
День Весак ООН отмечался в пагоде Чанкуок в Ханое 25 мая, или на седьмой день четвертого лунного месяца, совместными усилиями Вьетнамской буддийской сангхи (ВБС), ханойского отделения Ассоциации вьетнамо-индийской дружбы и посольства Индии.

В мероприятии приняли участие Достопочтенный Тхить Тхань Ньеу, постоянный заместитель председателя Исполнительного совета VBS, и другие официальные лица VBS, посол Индии во Вьетнаме Сандип Арья, посол Монголии во Вьетнаме Джигджи Сереяв, председатель Ханойского отделения Ассоциации дружбы Вьетнам-Индия Нгуен Нгок Ки, буддийские делегации из Индии и Бутана, а также большое количество местных последователей буддизма.

На церемонии Достопочтенный Тхить Тхань Ньеу зачитал послание, которое Достопочтенный Тхить Чи Куанг, Верховный Патриарх VBS, направил буддийским монахам, монахиням и последователям внутри страны и за ее пределами.

Посол Индии Сандип Арья поблагодарил VBS и администрацию Ханоя за поддержку в организации Дня Весак ООН 2023 года.

Он подтвердил, что в сотрудничестве между Вьетнамом и Индией буддизм стал культурным, духовным и дружеским мостом, соединяющим два народа, помогая установить особую связь и общие культурные ценности между вьетнамским и индийским народами.

Дипломат выразил надежду, что благодаря Дню Весак ООН послания и основные учения буддизма будут широко распространяться, направляя людей к хорошим ценностям, помогая им совершенствовать себя, чтобы жить лучше, и способствуя укреплению связей между двумя народами, а также созданию и укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией.

Участники подчеркнули значение Дня Весака ООН, провели традиционные обряды в честь Будды и помолились за мир людей, нации и всего мира.

ВИА/ИЖВ

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