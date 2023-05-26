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Буддийские учения и послания способствуют построению и укреплению отношений между Вьетнамом и Индией
В мероприятии приняли участие Достопочтенный Тхить Тхань Ньеу, постоянный заместитель председателя Исполнительного совета VBS, и другие официальные лица VBS, посол Индии во Вьетнаме Сандип Арья, посол Монголии во Вьетнаме Джигджи Сереяв, председатель Ханойского отделения Ассоциации дружбы Вьетнам-Индия Нгуен Нгок Ки, буддийские делегации из Индии и Бутана, а также большое количество местных последователей буддизма.
На церемонии Достопочтенный Тхить Тхань Ньеу зачитал послание, которое Достопочтенный Тхить Чи Куанг, Верховный Патриарх VBS, направил буддийским монахам, монахиням и последователям внутри страны и за ее пределами.
Посол Индии Сандип Арья поблагодарил VBS и администрацию Ханоя за поддержку в организации Дня Весак ООН 2023 года.
Он подтвердил, что в сотрудничестве между Вьетнамом и Индией буддизм стал культурным, духовным и дружеским мостом, соединяющим два народа, помогая установить особую связь и общие культурные ценности между вьетнамским и индийским народами.
Дипломат выразил надежду, что благодаря Дню Весак ООН послания и основные учения буддизма будут широко распространяться, направляя людей к хорошим ценностям, помогая им совершенствовать себя, чтобы жить лучше, и способствуя укреплению связей между двумя народами, а также созданию и укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Индией.
Участники подчеркнули значение Дня Весака ООН, провели традиционные обряды в честь Будды и помолились за мир людей, нации и всего мира.